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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Kosovo por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Kosovo se enfrentan este domingo 27 de septiembre, en el Ernst Happel Stadium, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Kosovo, Liga de Naciones
Austria vs. Kosovo, Liga de Naciones

Austria llega con paso perfecto y quiere confirmarlo el domingo 27 de septiembre en el Ernst Happel Stadium, ante un Kosovo que también arrancó ganando y no piensa hacerle de comparsa.

Es apenas la segunda fecha de la Liga de Naciones, pero ya hay algo para pelear: quedar arriba de la tabla y arrancar con confianza el resto de la fase.

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Horario del partido

  • Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Austria viene de un triunfo contundente, 3-1 de local ante Israel, que la dejó tercera en su grupo con puntaje ideal después de un partido. El local es favorito y llega con la intención de repetir la efectividad que mostró en su primera presentación.

Kosovo, por su parte, dio la nota al ganar 1-0 de local frente a Irlanda y también suma de a tres. Está más abajo en la tabla, en el puesto 20, pero el resultado le da un envión anímico importante para salir a jugarle de igual a igual a Austria.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3
15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3
19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0
38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0
43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
  • Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
  • Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
  • Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
  • Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Austria y Kosovo se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Austria suma 3 puntos tras vencer a Israel.
  • Kosovo suma 3 puntos tras vencer a Irlanda.
Redacción Bolavip
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