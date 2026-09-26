Dónde ver EN VIVO Austria vs. Kosovo por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria llega con paso perfecto y quiere confirmarlo el domingo 27 de septiembre en el Ernst Happel Stadium, ante un Kosovo que también arrancó ganando y no piensa hacerle de comparsa.
Es apenas la segunda fecha de la Liga de Naciones, pero ya hay algo para pelear: quedar arriba de la tabla y arrancar con confianza el resto de la fase.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Austria viene de un triunfo contundente, 3-1 de local ante Israel, que la dejó tercera en su grupo con puntaje ideal después de un partido. El local es favorito y llega con la intención de repetir la efectividad que mostró en su primera presentación.
Kosovo, por su parte, dio la nota al ganar 1-0 de local frente a Irlanda y también suma de a tres. Está más abajo en la tabla, en el puesto 20, pero el resultado le da un envión anímico importante para salir a jugarle de igual a igual a Austria.
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Austria y Kosovo se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Austria suma 3 puntos tras vencer a Israel.
- Kosovo suma 3 puntos tras vencer a Irlanda.