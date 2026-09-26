Belloso y Di María revelaron la postura de Rosario Central contra Estudiantes tras el escándalo: “Fue lamentable”

El presidente y el capitán del Canalla fueron contundentes con el accionar del Pincha al término de la final por la Supercopa Internacional.

Este sábado por la tarde, Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026. Bajo el calor de Santiago del Estero, dos goles de Ángel Di María y uno de Julián Fernández alcanzaron para ganarle 3-1 a Estudiantes de La Plata en un partido caliente. Además de Fideo, también rompió el silencio Gonzalo Belloso y fue contundente.

Ángel Di María y Gonzalo Belloso, con la medalla de campeón de Rosario Central.

Vale destacar que ocurrió un escándalo en el final del partido, que corrió el foco de lo que estaba en juego. Hubo piñas entre los futbolistas dentro del campo de juego y en el túnel de los vestuarios, además de que Juan Sebastián Verón ingresó a la cancha e increpó a Darío Herrera para reclamarle varias jugadas que derivaron en el resultado del encuentro.

Varias horas más tarde de lo sucedido, Fideo volvió a hablar al respecto. “Lamentablemente se armó lo último, fue lamentable“, se sinceró en primera instancia. Pocos segundos después, redobló la apuesta y apuntó contra el Pincha. “Nosotros quedamos afuera de Copa Argentina y de muchas cosas, pero nunca hicimos lo que hizo Estudiantes“, sentenció ante el micrófono.

🗣️ "NOSOTROS QUEDAMOS AFUERA DE LA COPA ARGENTINA, DE MUCHAS COSAS, Y NUNCA HICIMOS LO QUE HIZO HOY ESTUDIANTES" 🔥



🎙️ Fideo Di María, tras la consagración de #RosarioCentral en la Supercopa Internacional. pic.twitter.com/ucSbyNYY2Z — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Inmediatamente después, continuó: “Nosotros lo dejamos atrás. A Nacho (Ovando) le duele porque es hincha y lo vive de esa manera“. En ese sentido, el campeón del mundo recordó lo sucedido en el Gigante de Arroyito. “Yo entiendo. Los chicos (de Estudiantes) nos dijeron que iban a hacer algo, pero no que iba a ser un pasillo de espaldas“, manifestó.

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No conforme con esa fuerte declaración, siguió: “Es algo en contra nuestra también. Si nos decían, capaz no pasábamos por ahí. Hubiese sido diferente“. A su vez, Di María también expresó: “Nos dijeron que era contra AFA, pero lo hicieron también contra nosotros. Nos podían haber dicho y nosotros decidíamos qué hacer, pero no lo hicieron“.

🗣️ 🟡🔵 "LO DEL PASILLO LO TOMAMOS PERSONAL"



A Di María le consultaron por la rivalidad que surgió con Estudiantes tras la consagración del Canalla en la Liga por la Tabla Anual y la negativa de reconocerlo por parte del Pincha caló hondo en el plantel rosarino:



🎙️ "Nosotros… pic.twitter.com/6MJrMK3SHz — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Como no podía ser de otra manera, Gonzalo Belloso también rompió el silencio. “Nos ha tocado perder con Estudiantes varias veces“, empezó el presidente de Rosario Central. Pese a nombrar dicho antecedente, el dirigente agregó: “Recibimos la falta de respeto enorme con el pasillo de espaldas y nunca dijimos una palabra ni reaccionamos“.

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Siempre esperamos revancha dentro de la cancha. Cuando se gana hay que tener altura, cuando se pierde también“, arremetió contra el accionar de Estudiantes de La Plata al término de la final. Por último, también añadió: “Cada uno se comporta como quiere“.