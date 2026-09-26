El árbitro tuvo incidencias determinantes para que el Canalla le gane a Estudiantes en Santiago del Estero y se quede con la Supercopa Internacional.

A mí no me sorprendió lo que pasó hoy. Cuando dirige Darío Herrera gana el equipo que Herrera quiere que gane. Ahora le voy a dar los antecedentes.

Hoy Herrera quiso que gane Rosario Central y por eso dirigió como dirigió. Arranco por la polémica central. El penal de González Pírez a Copetti.

Hay contacto de la rodilla de González Pírez en el muslo, en el posterior de Copetti. Para mí ese roce no es penal. Y menos para definir una final, y menos que menos una final tan caliente entre Central y Estudiantes, entre Verón y Chiqui Tapia, me parece a mí.

¿Tiene argumentos Baliño para llamar a Herrera para cobrar penal? Sí, hay argumentos, hay un roce. Yo en una final no lo cobro, aclaro eso. Ahora, ¿por qué digo lo que digo de Herrera? Que pudo echar a Baltasar Rodríguez en el primer tiempo y no lo echó, hay que decir todo. Que debió echar a Verón en el segundo tiempo y no lo echó. Y que para mí debió cobrar penal de Ovando en el final después del cabezazo de Gaich.

Porque si el penal de González Pírez es penal, el brazo de Ovando es un penalazo, es un penalazo. Baliño lo llamó y Herrera no lo cobró. Por eso digo que cuando dirige Herrera, gana el equipo que quiere Herrera. Y hoy Herrera quiso que gane Central, como el año pasado quiso que gane Boca en la cancha de River, y no cobró el penalazo de Lautaro Blanco a González Pírez, justamente, hoy también protagonista.

Como aquella vez en el 2023 Herrera quiso que gane River e inventó un penal de Sández a Solari, lo inventó porque quería que gane River y hoy quería que gane Central. Entonces, esto no quita que Central es un buen equipo, que Di María haya metido un golazo de tiro libre, que Almirón se haya sacado la bronca de poder ganar también a Central.

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Porque Almirón, del primer día que llegó a Central, los hinchas gritaban Bostero, volvete a Boca. Pero bueno, pudo ser campeón. Ahora, volviendo a Herrera, hoy Herrera quiso que gane Central. Y es otro título con polémica del Canalla y por eso Di María fue repudiado por los hinchas de Estudiantes, como fue repudiado por los hinchas de River en el Monumental hace un tiempito.

Esto agranda la grieta, agranda la grieta entre Tapia y Verón, que estuvieron juntos en la Comebol en la semana, pero que hoy se ven, la verdad, que muy duramente distanciados. La final terminó con escándalos, con piñas en el túnel. Un partido que no terminó, partido que no terminó porque después del golazo del pibe Fernández faltaba todavía jugarse un poquito y por el escándalo que se armó no se pudo terminar.

Herrera se tiene que retirar

Pero el protagonismo de un muy buen partido de fútbol, un muy buen partido de fútbol, más allá del calor, se lo llevó el árbitro Darío Herrera. Que ya vieron lo que pasó en el Mundial, el Mundial dirigió un partido y lo limpiaron. No lo dejaron dirigir nunca más porque vieron que es un desastre y que le haría un gran bien al fútbol argentino si se retira a fin de año. Herrera, estamos cansados de vos y estamos cansados que vos definas quién gana un partido, en este caso un campeonato de una estrella.

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