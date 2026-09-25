Albania vs. Bielorrusia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

Albania y Bielorrusia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania llega como favorita para este sábado 26 de septiembre, cuando reciba a Bielorrusia por la Liga de Naciones en un cruce que ya tiene historia entre ambas selecciones.

No hay demasiado en juego más allá del prestigio y la necesidad de sumar minutos de competencia oficial, pero el historial parejo entre estos dos equipos le agrega un condimento extra al partido.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Albania parte como la favorita para este compromiso de Liga de Naciones, aunque eso no garantiza nada en un cruce donde históricamente le costó sacar diferencias claras ante este rival. El equipo albanés necesita mostrar solidez en su propio terreno para confirmar ese rol de favorito sobre el papel.

Bielorrusia, por su parte, llega con la idea de aprovechar cualquier baja de concentración del local. El equipo no tiene nada que perder y eso, en partidos de este tipo, puede jugar a favor de las visitas que se plantan sin presión.

Publicidad

El historial entre Albania y Bielorrusia

El historial entre Albania y Bielorrusia está bastante parejo: de los siete enfrentamientos disputados, Albania ganó tres, Bielorrusia se impuso en dos y hubo dos empates. En cuanto a los goles, la cuenta también está muy equilibrada, con diez tantos convertidos por cada lado a lo largo de estos cruces. El antecedente más reciente, en 2020, terminó con victoria albanesa por 3 a 2, aunque antes de eso Bielorrusia se había quedado con un triunfo por 2 a 0.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2020 Albania vs. Bielorrusia 3-2 UEFA Nations League 04/09/2020 Bielorrusia vs. Albania 0-2 UEFA Nations League 15/11/2013 Bielorrusia vs. Albania 0-0 Friendlies 26/03/2011 Albania vs. Bielorrusia 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/2010 Bielorrusia vs. Albania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/2007 Albania vs. Bielorrusia 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 02/09/2006 Bielorrusia vs. Albania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Publicidad

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis