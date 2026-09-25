Albania vs. Bielorrusia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

Albania llega como favorita para este sábado 26 de septiembre, cuando reciba a Bielorrusia por la Liga de Naciones en un cruce que ya tiene historia entre ambas selecciones.
No hay demasiado en juego más allá del prestigio y la necesidad de sumar minutos de competencia oficial, pero el historial parejo entre estos dos equipos le agrega un condimento extra al partido.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Albania parte como la favorita para este compromiso de Liga de Naciones, aunque eso no garantiza nada en un cruce donde históricamente le costó sacar diferencias claras ante este rival. El equipo albanés necesita mostrar solidez en su propio terreno para confirmar ese rol de favorito sobre el papel.
Bielorrusia, por su parte, llega con la idea de aprovechar cualquier baja de concentración del local. El equipo no tiene nada que perder y eso, en partidos de este tipo, puede jugar a favor de las visitas que se plantan sin presión.
El historial entre Albania y Bielorrusia
El historial entre Albania y Bielorrusia está bastante parejo: de los siete enfrentamientos disputados, Albania ganó tres, Bielorrusia se impuso en dos y hubo dos empates. En cuanto a los goles, la cuenta también está muy equilibrada, con diez tantos convertidos por cada lado a lo largo de estos cruces. El antecedente más reciente, en 2020, terminó con victoria albanesa por 3 a 2, aunque antes de eso Bielorrusia se había quedado con un triunfo por 2 a 0.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2020
|Albania vs. Bielorrusia
|3-2
|UEFA Nations League
|04/09/2020
|Bielorrusia vs. Albania
|0-2
|UEFA Nations League
|15/11/2013
|Bielorrusia vs. Albania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2011
|Albania vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/2010
|Bielorrusia vs. Albania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2007
|Albania vs. Bielorrusia
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/09/2006
|Bielorrusia vs. Albania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|4
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|5
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|7
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|9
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|10
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|11
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|12
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|13
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|15
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|19
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|20
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Albania y Bielorrusia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.