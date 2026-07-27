Escándalo en Italia: Paolo Maldini y Leonardo renunciaron tras la baja de Pirlo como entrenador

Giovanni Malagò, presidente de la FIGC, se negó a contratarlo por tener vínculos con marcas rusas. Tras la salida de los asesores, negocia con Roberto Mancini.

La Selección de Italia transita el peor momento de su historia y eso no está en discusión. Cuando todo indicaba que Andrea Pirlo iba a ser el flamante director técnico para liderar el nuevo proyecto, fue rechazado a último momento por el presidente de la FIGC. Por ese motivo, Paolo Maldini y Leonardo renunciaron a sus cargos a pesar de que asumieron hace 10 días.

Andrea Pirlo, ex futbolista italiano y actual DT. (Getty Images)

Cabe recordar que la Azzurra no jugó los últimos 3 Mundiales, lo que evidencia la enorme crisis que atraviesa un combinado 4 veces campeón del mundo. En estas recientes clasificatorias perdió en instancia de repechajes: para Rusia 2018 cayó ante Suecia, con vistas a Qatar 2022 fue derrotado por Macedonia del Norte y hacia 2026 contra Bosnia y Herzegovina.

Lo cierto es que Maldini y Leonardo renunciaron porque Giovanni Malagò impidió contratar a Pirlo. Hace apenas 10 días, ambos arribaron como Director Deportivo y Asesor de la Federación Italiana, respectivamente. Debido a que el ex futbolista era el elegido por ambos para asumir en busca de una fuerte renovación, los dos optaron por dejar sus funciones.

Paolo Maldini y Leonardo, ex Director Deportivo y Asesor de la Selección de Italia. (Getty Images)

La realidad marca que Andrea estaba a punto de firmar su contrato para ponerse el buzo de Italia. Sin embargo, el presidente de la FIGC se negó porque Pirlo tiene un convenio comercial con una marca rusa. Este escenario escaló a la política nacional y europea, a tal punto que el dirigente resolvió que el ex mediocampista no podía ser el entrenador.

Publicidad

Vale resaltar que es embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa que quedó bajo la lupa en Italia y cuyo principal accionista es Sergey Lomakin, mega empresario soviético y a la vez propietario del United FC de Emiratos Árabes Unidos, club que el ex futbolista dirigió durante la última temporada y con el que consiguió el ascenso.

Paolo Maldini y Andrea Pirlo en Milan. (Getty Images)

En las últimas horas, el propio Pirlo rompió el silencio. “Tras enterarme de que ya no soy candidato a la selección italiana, siento que es mi deber aclarar ciertos asuntos. Agradezco a Maldini y a Leonardo“, reconoció el crack que marcó una época. Luego, sentenció: “El amor por Italia no depende de un trabajo. Es parte de mi historia, de mi identidad, y siempre estará conmigo“.

Publicidad

En medio de este escándalo que da vueltas al planeta, Giovanni Malagò trabaja para cerrar un director técnico de su gusto. Así las cosas y según la información que se maneja en Europa, Roberto Mancini es el candidato a ser el nuevo entrenador de Italia. Hay que tener en cuenta que viene de dirigir a Al-Sadd de Qatar como último paso previo.