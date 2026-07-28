Rosario Central vs. Racing EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura: Minuto a minuto

El Canalla y la Academia se miden en Arroyito en uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del campeonato.

Rosario Central y Racing chocan este martes desde las 19.15, en el Gigante de Arroyito, en uno de los duelos más atractivos de la segunda del Torneo Clausura. El Canalla quiere reponerse ante su público de la derrota que sufrió ante Belgrano en el debut, mientras que la Academia quiere pisar fuerte y seguir de racha, luego del triunfo conseguido ante Gimnasia en Avellaneda. El árbitro del encuentro es Hernán Mastrángelo y la transmisión está a cargo de TNT Sports.

Rosario Central vs. Racing: minuto a minuto

La alienación de Rosario Central

Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila, Sández; Ibarra, Pizarro; Cantizano, Di María, Campaz; Badaloni.

La formación de Racing



Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Alejandro Tello, Ulises Ortegoza, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz.