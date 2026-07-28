Boca hoy: competencia por Romero, la búsqueda de dos delanteros y más

Por pedido del entrenador Rodolfo Arruabarrena, Boca sigue en el mercado de pases en búsqueda de un delantero de área. En este sentido, el club tiene competencia por David Romero y hay otros dos nombres que están en el radar, por lo que iniciaron negociaciones.

Uvita Fernández, en el radar de Boca

Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que Boca necesita un 9 en este mercado de pases. En la ofensiva llegó Sebastián Villa, pero no es un delantero de área. El apuntado es David Romero de Tigre, pero todo indica que no se concretará, por lo que la dirigencia del Xeneize ya dialoga con sus pares de Belgrano por Nicolás Fernández, popularmente conocido como Uvita.

El atacante de 30 años llegó al Pirata a mediados de 2024 y tiene contrato hasta 2027, por lo que su salida no será sencilla y Boca sabe que si lo quiere tendrá que desembolsar una cifra que deje satisfecho al conjunto cordobés que en su momento pagó casi 3 millones de dólares.

Boca va a la carga por Lucas Passerini

Tal como lo afirmó el entrenador Rodolfo Arruabarrena en conferencia de prensa, Boca sigue en el mercado de pases en búsqueda de un centrodelantero para tener una variante en el puesto teniendo en cuenta la seguidilla de lesiones de Milton Giménez y Adam Bareiro, más la doble competencia en el semestre.

En este sentido, con David Romero como primera opción y Luciano Gondou como segunda, en las últimas horas el Xeneize puso sobre la mesa a un tercer nombre, por el que comenzaron a negociar de club a club y podrían llegar a un acuerdo en los próximos días.

Los competidores de peso que tiene Boca por David Romero

“Estamos con el Presidente buscando un 9 por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con él”, dijo Rodolfo Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior a la dura derrota 3 a 0 que sufrió Boca ante Riestra en el Estadio Guillermo Laza por la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

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Frente a este panorama, tal como reveló el Vasco, la dirigencia de Boca con Juan Román Riquelme a la cabeza está intentando contratar a un centrodelantero. Y entre los nombres que surgieron, el que trascendió con mayor ímpetu fue el del correntino de 23 años David Romero, que actualmente se desempeña en el Club Atlético Tigre.

Óscar Córdoba salió a defender a Álvaro Montero

La goleada sufrida ante Deportivo Riestra dejó a Boca envuelto en un clima de preocupación, pero también con un nombre señalado. En apenas su segundo partido en el club, Álvaro Montero quedó en el ojo de la tormenta tras recibir tres goles en menos de 40 minutos y mostrar respuestas que despertaron dudas en cada una de las jugadas. Y en medio de ese contexto, apareció la voz autorizada de Óscar Córdoba para salir en su defensa.

El ex arquero, que años atrás incluso había recomendado la incorporación de Montero, pidió no sacar conclusiones apresuradas y recordó la enorme exigencia que implica defender el arco de Boca. “Es un arquero de selección, por Dios. Es un arquero de selección. ¿Hoy lo queremos decapitar? Bueno, está dentro de ese presentar examen ya en Boca. Ya presentó examen en Vélez, con sus responsabilidades. Para mí, no tengo dudas de que se va a reponer y darle para adelante“, expresó el ídolo colombiano en diálogo con ESPN.