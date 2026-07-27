El Millonario achicó la diferencia con el club griego, que redujo el precio del lateral izquierdo, quien ya expresó su intención de volver a Argentina.

Mientras Eduardo Coudet trabaja para intentar sacar a River del delicado presente futbolístico que atraviesa el equipo, la dirigencia no detiene su intenso mercado de pases. Después de concretar varias incorporaciones y avanzar con distintas salidas, el foco ahora está puesto en reforzar el lateral izquierdo, una posición que poco a poco parece tener a Francisco Ortega como único gran candidato.

Desde hace varios días, el Millonario mantiene negociaciones con Olympiakos de Grecia para quedarse con el ex Vélez. Primero, River realizó una propuesta formal para comprar su pase y, aunque inicialmente la diferencia económica parecía importante, en las últimas horas las posturas comenzaron a acercarse. Según pudo saber Bolavip, actualmente apenas un millón de euros separa a las partes, en una negociación que entró en una etapa decisiva.

El principal avance lo dio Olympiakos al rebajar sus exigencias económicas. En un comienzo, el club griego pretendía 7,5 millones de euros, mientras que ahora está dispuesto a desprenderse del futbolista por 6 millones de euros, quedando a la espera de una respuesta oficial por parte de River. Del lado argentino todavía no hubo una nueva oferta formal, aunque la diferencia ya no luce tan amplia como días atrás.

Además del acercamiento económico, hay otro factor que juega a favor del conjunto de Núñez: el propio Ortega le manifestó a Olympiakos su deseo de regresar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River, una postura que podría resultar determinante para destrabar definitivamente la operación.

Ortega dio el visto bueno para jugar en River y la negociación podría cerrarse.

Vale destacar que la búsqueda del lateral izquierdo se transformó en una prioridad para el cuerpo técnico luego de que Matías Viña dejara de ser tenido en cuenta. Con el uruguayo fuera de los planes, Marcos Acuña quedó como único futbolista consolidado para ese sector, junto al juvenil Facundo González. Por ese motivo, la dirigencia aceleró por un jugador que ya conoce el fútbol argentino y que llega con experiencia internacional.

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Formado en Vélez, Ortega, de 26 años, fue vendido a Olympiakos a mediados de 2023 y siempre fue pieza importante del equipo girego. Allí disputó más de 100 partidos y conquistó la Conference League, además de la liga, la copa y la supercopa de Grecia. Incluso, también integró convocatorias de la Selección Argentina bajo el ciclo de Lionel Scaloni (octubre de 2023). En la última temporada, disputó 33 partidos oficiales entre la Superliga de Grecia, la Champions League, la Copa y la Supercopa, convirtió un gol y repartió tres asistencias.

Con el cierre del mercado de pases cada vez más cerca, River deberá definir si realiza el esfuerzo económico para reducir esa diferencia final. Las conversaciones continúan abiertas y, con apenas un millón de euros entre ambas partes y la voluntad del futbolista de regresar al país, el desembarco de Francisco Ortega en el Monumental aparece hoy más cerca que nunca.