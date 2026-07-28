Tras rescindir con River y apuntar contra Coudet, Juanfer Quintero reapareció públicamente junto a Gallardo

Apenas unos días después de rescindir su contrato con River y quedar con el pase en su poder, Juan Fernando Quintero volvió a aparecer públicamente. Y lo hizo de una manera que no pasó desapercibida en el mundo Millonario: junto a Marcelo Gallardo, disfrutando del tiempo libre de ambos durante sus vacaciones.

La imagen, compartida por el propio colombiano en una historia de Instagram, donde se los ve a bordo de un barco junto a otra persona, despertó rápidamente todo tipo de interpretaciones por el contexto en el que llegó.

Si bien ninguno de los dos reveló el lugar del encuentro, todo indica que se habría producido en Miami. Quintero permanece en Estados Unidos desde su participación en el Mundial y fue justamente desde allí donde terminó de resolver su desvinculación de River, sin regresar a la Argentina. Gallardo, por su parte, también estuvo en suelo estadounidense durante los últimos días: asistió a la final de la Copa del Mundo como comentarista en Nueva Jersey y luego pasó por Miami, donde celebró el cumpleaños de su hijo Benjamín.

La publicación tomó aún más repercusión porque se produjo apenas días después del final del tercer ciclo de Juanfer en Núñez. Antes de que River oficializara la rescisión de su contrato, el colombiano había dejado declaraciones hacia Eduardo Coudet al asegurar que no se sintió una prioridad dentro del nuevo proyecto futbolístico. Poco después de esas palabras, ambas partes acordaron poner fin al vínculo y el volante quedó con el pase en su poder.

Más allá de las interpretaciones que pueda generar la foto, lo cierto es que la relación entre Gallardo y Quintero nunca dejó de ser estrecha. El entrenador fue quien mejor supo potenciar al mediocampista durante sus distintos ciclos en River, con el histórico gol en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca como el momento más emblemático de una sociedad que quedó marcada para siempre en la historia del club. Incluso, años atrás, el Muñeco viajó hasta Colombia para acompañar al futbolista en el festejo de su cumpleaños, cuando ya no compartían el día a día en Núñez.

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Así, mientras analiza cuál será el próximo destino de su carrera, con versiones que lo vinculan al fútbol brasileño, Juanfer volvió a mostrarse junto al entrenador con el que alcanzó los mayores éxitos de su trayectoria. Una imagen sencilla, pero que, por el momento en el que apareció, inevitablemente volvió a instalar su nombre en el centro de la escena.