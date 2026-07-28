Los convocados de River para visitar a Gimnasia por el Torneo Clausura

El Millonario irá a La Plata con una delegación casi idéntica a la de la caída ante Barracas. El Chacho Coudet podrá dirigir al equipo tras levantar su suspensión.

Eduardo Coudet tiene todo listo para el próximo compromiso en el Torneo Clausura. River, que debe recuperarse luego de haber perdido 1 a 0 frente a su gente en el Monumental, confirmó la lista de convocados para visitar a Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

La baja más resonante de la lista es la de Aníbal Moreno, quien quedó descartado en las últimas horas por cuestiones físicas. El mediocampista sufrió una recaída del esguince de ligamento colateral medial de la rodilla derecha. De esta manera, el volante de contención se perderá el duelo ante el Lobo por tiempo indeterminado.

Quienes sí aparecen en la nómina son los mismos 21 futbolistas que conformaron el resto de la citación pasada. El cuerpo técnico decidió mantener la base de jugadores que estuvieron frente a Barracas Central, por lo que la salida del lesionado Moreno es el único cambio respecto a la convocatoria anterior.

Los convocados de River

Arqueros: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión. Defensores: Gonzalo Montiel, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Ulises Giménez, Facundo González, Marcos Acuña.

Gonzalo Montiel, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Ulises Giménez, Facundo González, Marcos Acuña. Mediocampistas: Lucas Silva, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván, Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.

Lucas Silva, Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván, Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra. Delanteros: Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán, Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

El posible 11 de River para enfrentar a Gimnasia LP

River Plate podría salir a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri o Fausto Vera, Lucas Silva, Lautaro Pereyra, Tomás Galván; Ángel Correa, Facundo Colidio o Rafael Santos Borré.

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El Millonario chocará ante Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles 29 de julio a partir de las 19.15. El encuentro tendrá lugar en El Bosque y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN Premium.