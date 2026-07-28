Los referentes habían pedido la vuelta del campeón del mundo a los entrenamientos con el primer equipo.

En las últimas horas, por pedido de los referentes de River, se puso sobre la mesa la posibilidad del regreso de Germán Pezzella a las prácticas con el plantel profesional. Sin embargo, según pudo saber Bolavip, el campeón del mundo continuará entrenando con los marginados en Cantilo.

Pese a la intención de los pesos pesados del plantel del Millonario, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo mantiene la postura de mantenerlo relegado. Lo mismo sucederá con Fabricio Bustos, por quien también hubo una solicitud para volver a tenerlo en consideración.

De esta manera, el zaguero seguirá entrenando con Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Santiago Lencina y Maximiliano Salas. Todos se encuentran a la espera de una oferta que le sirva a todas las partes para volver a las canchas en el corto plazo.

River mantiene a este grupo de futbolistas entrenando aparte desde el miércoles 17 de junio. Los únicos que consiguieron irse fueron Paulo Díaz (a Atlanta United) y Maximiliano Meza (a Independiente)

El último partido de Germán Pezzella

La última vez que Pezzella vio acción con la camiseta de River fue el 24 de mayo cuando ingresó 20 minutos en la derrota 3 a 2 ante Belgrano de Córdoba por la final del Torneo Apertura. Es por eso que en caso de volver al plantel deberá tener un acondicionamiento físico, ya que pasaron más de dos meses sin actividad oficial.

Síntesis

Germán Pezzella continuará marginado en Cantilo por decisión de la dirigencia de River.

continuará marginado en Cantilo por decisión de la dirigencia de River. 17 de junio es la fecha desde la cual el grupo entrena apartado.

es la fecha desde la cual el grupo entrena apartado. 24 de mayo disputó su último partido, jugando 20 minutos ante Belgrano.