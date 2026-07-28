Tobías Andrada, a un paso de River

El Millonario llegó a un acuerdo con Vélez y se quedará con la joya de 19 años para reforzar el mediocampo.

Las negociaciones llegaron a buen puerto y todo indica que Tobías Andrada será jugador de River. El Millonario negoció con Vélez por uno de sus jugadores más destacados y de sus grandes promesas formadas en las Divisiones Inferiores. Para Coudet era imprescindible tener a un volante creativo y por eso los cañones apuntaron al juvenil de 19 años.

Todo indica que Andrada jugará el próximo jueves para Vélez ante Talleres en Córdoba y luego será traspasado a River. Si bien las negociaciones ya existían, en Núñez decidieron avanzar luego del flojo andar del equipo en los últimos partidos, con un claro déficit en el armado de juego.

Los detalles de la operación

River desembolsará 6 millones de dólares por el 70% del futbolista, pero además si se cumplen determinados objetivos -salir campeón y muy alto porcentaje de partidos jugados- comprará un 20% más a cambio de 2.5 millones de la misma moneda. De esta manera, Vélez quedará como socio ante un futura venta.

Lionel Messi y Tobías Andrada. (Foto: @_tobiandrada).

Las altas de River

El Millonario inició fuerte el mercado de pases y cerró antes del Mundial a Nicolás Otamendi. Días más tarde concretó el arribo de Mauro Arambarri, un volante uruguayo que se desempeñaba en Getafe. En plena pretemporada en España, los de Núñez confirmaron las incorporaciones de Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. El siguiente en sumarse fue Ángel Correa y en los próximos días se sumará Tobías Andrada a la lista.

DATOS CLAVE

Tobías Andrada será transferido de Vélez a River por 5,5 millones de dólares.

será transferido de Vélez a River por 5,5 millones de dólares. River Plate adquirirá un 60% del pase inicial del juvenil Tobías Andrada .

adquirirá un 60% del pase inicial del juvenil . El mediocampista Tobías Andrada jugará ante Talleres antes de sumarse a River.