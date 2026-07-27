La oferta de Boca a Tigre por David Romero: los dos futbolistas que entrarían en la operación

David Romero es uno de los delanteros con mejor actualidad en el fútbol argentino y eso no está en discusión. Por ese motivo, Boca quiere sumarlo como refuerzo en este mercado de pases que se convierta en el cuarto refuerzo del plantel y es por eso que presentó una oferta. En medio de ese contexto, Tigre tiene una postura clara al respecto.

Cabe recordar que, tras la histórica derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra, Rodolfo Arruabarrena confirmó que Juan Román Riquelme trabaja para incorporar un ‘9’. En ese sentido, también vale resaltar que Rulo no jugó los últimos dos partidos del Matador, en los que acusó ‘motivos personales’ al mismo tiempo que se dan las negociaciones.

David Romero, delantero de Tigre que pretende Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca propuso dejarle un 30% a Tigre. En una clara intención de alcanzar un acuerdo lo más pronto posible, el Xeneize también ofreció los préstamos de Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech. De esta manera, la operación empieza a avanzar favorablemente y todo indica que va camino a cerrarse.

Así las cosas, el conjunto de la ribera compraría el 70% del pase de David Romero, lo que reduciría el desembolso total, aunque aún no trascendió la cifra. Al mismo tiempo, un dato importante a tener en cuenta es que Parma y Sevilla también ofertaron, por lo que son dos rivales directos en esta negociación, aunque el futbolista preferiría vestir la azul y oro.

David Romero, delantero de Tigre que le marcó a River. (Getty Images)

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A su vez, hay que resaltar que existe muy buena relación entre Riquelme y Martín Suárez, por lo que hay predisposición para alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Sin embargo, el presidente de Tigre aclaró: “Nos han llamado de Brasil, México. Estamos analizando, no nos vamos a apurar, nos vamos a sentar a charlar“.

Desde su irrupción en Primera División, el primer semestre de este año del correntino de 23 años fue su mejor momento. De hecho, disputó un total de 19 partidos oficiales con la camiseta de Tigre y sus estadísticas son magníficas. En ese lapso de tiempo convirtió 11 goles y repartió 2 asistencias.

David Romero, delantero de Tigre que pretende Boca.