Tigre sufrió más de la cuenta ante Nacional, pero lo liquidó sobre el final y avanzó a octavos de la Sudamericana

Durante 80 minutos, Tigre convivió con una tensión que parecía innecesaria. Lo que una semana atrás había quedado prácticamente sentenciado con el contundente 3-0 en Montevideo empezó a tambalear cuando Nacional encontró dos goles en apenas media hora y quedó a uno de igualar la serie. Victoria pasó de imaginar una noche tranquila a sufrir por una clasificación que parecía escaparse.

Pero cuando el nerviosismo empezaba a ganar protagonismo, sobre el final apareció Santiago López para hacer justicia con el desarrollo de la llave, marcar el descuento y desatar el desahogo de todo el Matador, que perdió 2-1 pero avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá con Montevideo City Torque.

El resultado terminó reflejando mucho más el suspenso que lo sucedido en el juego. Porque, incluso en el momento más complicado de la noche, Tigre fue el equipo que más propuso. Tuvo la pelota, manejó los tiempos y generó situaciones suficientes como para no pasar sobresaltos. Sin embargo, la eficacia del conjunto uruguayo cambió por completo el escenario.

Primero, un gran remate de Maxi Gómez rompió el cero. Después, Maximiliano Silvera aprovechó un centro desde la derecha para convertir el segundo, un tanto que inicialmente había sido anulado, pero que el VAR terminó convalidando. En apenas 30 minutos, la diferencia conseguida en la ida se había reducido al mínimo y la serie quedó completamente abierta.

Lejos de desesperarse, el equipo de Diego Dabove salió al complemento decidido a recuperar el control de la eliminatoria. Nacional retrocedió algunos metros, mientras Tigre volvió a instalarse en campo rival y empezó a generar peligro con mayor continuidad.

Y el protagonista de ese desenlace fue Santiago López. El juvenil fue quien más insistió durante toda la noche. Primero llegó al gol, pero la conquista fue invalidada por posición adelantada. Más tarde desperdició un mano a mano inmejorable que prolongó el suspenso, hasta que a los 80 minutos recibió un pase profundo de Nahuel Banegas, quedó nuevamente cara a cara con el arquero y esta vez no perdonó. Definió con categoría, se sacó la camiseta y convirtió el gol que terminó de apagar cualquier ilusión de remontada de Nacional.

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SANTI LÓPEZ LIQUIDA LA SERIE PARA TIGRE 🔵🔴



Luego de dos intentos frustrados, el delantero puso el 4-2 en el global sobre Nacional a falta de 5' para el final.#Sudamericana 🏆 pic.twitter.com/BfyIqUK6b5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 28, 2026

Ese 1-2 fue el premio para un equipo que, más allá del sofocón del primer tiempo, fue superior durante gran parte de la serie y encontró el alivio cuando más lo necesitaba. Tigre sufrió mucho más de lo imaginado, pero nunca dejó de buscar el gol que le devolviera la tranquilidad. Lo encontró sobre el final, cerró la historia con autoridad y ahora tendrá un nuevo desafío del otro lado del Río de la Plata en su camino por la Copa Sudamericana.