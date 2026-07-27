River lo descartó y en su nuevo equipo están alucinados con él: “En el uno contra uno es más que Olise”

El Millonario lo prestó a Peñarol hasta 2027 y, del otro lado del charco, soltaron una llamativa comparación que generó todo tipo de reacciones.

De la mano de Marcelo Gallardo, Cristian Jaime sumó sus primeros minutos en la Primera División de River en 2025. Con la llegada de Eduardo Coudet, el juvenil de 20 años perdió terreno en la consideración y las partes acordaron una salida a préstamo para que sume experiencia en otro club.

En ese contexto, el delantero que se desempeña mayormente como extremo pasó a ser futbolista de Peñarol en el último mercado de pases. Con cesión hasta mediados de 2027 y sin opción de compra, el jugador ya viste los colores del Carbonero y sorprende a más de uno.

Con la camiseta del club uruguayo, Jaime ya sumó minutos ante Racing y Boston River por el Torneo Intermedio. En el último, el surgido de River fue titular y aportó una asistencia para lo que fue victoria por 3-0.

En el programa Punto Penal, el periodista Daniel Richard destacó la actuación del futbolista argentino y soltó una potente comparación que no tardó en generar debate en las redes sociales: “Jaime tiene mejor uno contra uno que Olise”.

Las reacciones de hinchas de River y Peñarol

Muchos fanáticos quisieron pararle el carro al periodista tomando literalmente sus palabras en comparación con la joya de la Selección de Francia y Paris Saint-Germain. Incluso, hinchas de Nacional se burlaron del paralelismo. Lo cierto es que en River están a la expectativa, ya que deben repatriarlo el próximo año.

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Datos clave

Cristian Jaime fue cedido de River a Peñarol hasta 2027 sin opción de compra.

fue cedido de River a Peñarol hasta 2027 sin opción de compra. Boston River: el delantero fue titular y aportó una asistencia en la victoria 3-0.

el delantero fue titular y aportó una asistencia en la victoria 3-0. Daniel Richard destacó en Punto Penal el uno contra uno del jugador sobre Olise.