El chileno se había reincorporado a los entrenamientos esta semana, pero no logró completar la práctica de este martes y volverán a hacerle estudios.

Los últimos días de la preparación antes de visitar a O’Higgins por el partido revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana no llegaron con buenas noticias para Boca, que viajará a Chile con la ventaja que le dio su victoria 1-0 en La Bombonera en la ida; pero que viene de sufrir un duro golpe en la derrota 3-0 ante Deportivo Riestra el último domingo, en su estreno en el Torneo Clausura.

La mala nueva tiene que ver con que Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con un futbolista al que estaba intentando recuperar futbolísticamente como Carlos Palacios, quien en el entrenamiento de este martes volvió a sentir molestias en el músculo pectíneo de su pierna derecha y estaría prácticamente descartado para viajar a Rancagua.

El mediocampista chileno había sumado minutos por Copa Argentina ante Sarmiento, ingresando a los 27 minutos del complemento por Alan Velasco, y previamente también en el amistoso de pretemporada ante Athletico Mineiro. Sin embargo, la aparición de las molestias musculares ya lo habían dejado afuera de la convocatoria para el partido de ida ante O´Higgins y para el reciente duelo ante Deportivo Riestra por el Clausura.

Aparentemente recuperado, Palacios se había reincorporado a los entrenamientos pero no logró finalizar la práctica de este martes y ahora el cuerpo médico está evaluando someterlo a nuevos exámenes para conocer la gravedad de la lesión.

🚨 NUEVO REVÉS PARA CARLOS PALACIOS: informa @Augustocesar22 que el chileno no completó el entrenamiento de Boca de este martes por una nueva molestia en el aductor y es duda para viajar a Chile para medirse ante O'Higgins por la vuelta de la fase previa de 8vos de la CONMEBOL… pic.twitter.com/pliGwkhALG — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026

¿Cuándo es la revancha entre O’Higgins y Boca?

El partido revancha de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana que O’Higgins y Boca disputarán en el Estadio El Teniente de Rancagua está programado para este jueves 30 de julio desde las 21.30.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Palacios en Boca?

Carlos Palacios tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre de 2029. Aunque sonó más de una vez para abandonar el club, como consecuencia de un rendimiento que no estuvo a la altura de lo esperado, inició un nuevo semestre con el equipo, ahora a las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

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