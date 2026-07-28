Beccacece eligió al próximo técnico de la Selección Argentina si Scaloni decide dar un paso al costado: “Me gustaría verlo”

El exentrenador de Ecuador respaldó la continuidad del actual cuerpo técnico, aunque también señaló quién le gustaría ver al frente de la Albiceleste en caso de un cambio de ciclo.

A poco más de una semana de la final del Mundial, y mientras continúa la incertidumbre alrededor del futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina, Sebastián Beccacece reapareció públicamente tras dejar su cargo como entrenador de Ecuador y dejó una postura clara sobre quién debería conducir a la Albiceleste en los próximos años.

Si bien se mostró a favor de la continuidad del actual DT, también postuló a Pablo Aimar como el hombre indicado para mantener el rumbo si finalmente se produce un cambio de ciclo.

En una entrevista concedida a TyC Sports, el exasistente de Jorge Sampaoli sostuvo que no encuentra motivos para modificar un proceso que considera exitoso. “Hay argumentos para que todo siga su curso. Realmente se vienen haciendo las cosas muy bien. Los resultados están a la vista. Otra vez finalistas… No veo motivos para que no continúe”, expresó sobre Scaloni.

Al mismo tiempo, reconoció que la decisión dependerá de una reflexión personal del entrenador, cuyo contrato finaliza a fin de año. “Se va a tomar este tiempo, pensará los pros y contras. Estaría bueno que se pueda dar continuidad“, afirmó.

Pablo Aimar, ayudante de campo de Scaloni en la Selección.

Sin embargo, Beccacece también abrió la puerta a un posible sucesor si el técnico de Pujato decide cerrar su ciclo. “Si decide frenar por energía o porque considera que no sabe si puede seguir de esta manera con todo lo que se ha conseguido… Estaría bueno ver una continuidad. Sobre todo, en Pablo. Me parece que estaría bueno, me gustaría verlo ahí“, aseguró en referencia a Aimar, uno de los principales colaboradores de Scaloni.

Publicidad

En esa misma línea, explicó por qué considera que el cordobés reúne las condiciones para asumir el desafío. “Como siempre digo, admiro mucho a Pablo. Seguramente es una pieza muy importante en la estructura del cuerpo técnico de Scaloni”, remarcó.

Los elogios de Beccacece a Messi

Durante la charla, Beccacece también dedicó un extenso reconocimiento a Lionel Messi, a quien consideró el futbolista más destacado del Mundial, más allá del premio individual otorgado a Rodri.

“Aman y adoran a su líder. Todos juegan con él y para él. Se ha generado desde el cuerpo técnico un clima de armonía extraordinario para que eso fluya. Hay una admiración para ese líder, que termina siendo el mejor del Mundial, a mi gusto. Más allá del premio para Rodri… Lo de Leo es maravilloso. No hay más palabras”, destacó.

Publicidad

🗣️ "LEO ES UN DIOS PERFECTO QUE LOGRA CONECTAR CON LO MÁS NOBLE DE ESTO, QUE SON LAS EMOCIONES QUE GENERA ESTE JUEGO"



✍️ Sebastián Beccacece, sobre Lionel Messi. pic.twitter.com/2oyg8plLly — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2026

Además, puso el foco en la emoción que mostró el capitán argentino tras la derrota en la final frente a España. “Lo que siempre me enamoró es lo que representa, cómo lo lleva, cómo lo vive. Cuando recibe la medalla y va camino a la gente y le cae una lágrima… Eso representa un poco lo que es Leo: esa emoción genuina, lo que sigue sintiendo, lo más puro de este juego”, afirmó.

Por último, cerró con una definición que sintetizó su admiración por el rosarino: “Es un Dios perfecto. Logra empatizar y conectar con lo más genuino y noble de esto que son las emociones que genera este juego”.