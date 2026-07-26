El Vasco fue autocrítico en la conferencia de prensa y compartió cuál es su gran preocupación tras el resultado negativo.

En el Estadio Guillermo Laza, Boca Juniors debutó este domingo con derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El Xeneize recibió tres golpazos en el primer tiempo y nunca pudo recuperarse en el resto del trámite.

Así, el club de la Ribera se llenó de dudas a 4 días del partido de vuelta ante O’Higgins, por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se señaló como el responsable de este tropiezo en el Bajo Flores.

“Me queda la sensación de que podíamos jugar 60 minutos más y no íbamos a entrarles. Somos Boca y tenemos que generar más. El responsable de esta derrota soy yo. Trabajaré para tratar de conseguir en Chile el resultado que necesitamos”, explicó el entrenador.

Y siguió: “El vestuario es un cementerio. Eso está bien, que duela. Mañana tenemos que trabajar sobre el partido en Chile contra O’Higgins. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir estos errores y que no se repitan. Hay que trabajarlo y que este tipo de partidos nos sirva para el futuro”.

"EL PRIMER RESPONSABLE SOY YO" El Vasco Arruabarrena tras la goleada sufrida por Boca a manos de Riestra en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/LL8bRawmsA — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2026

La preocupación de Arruabarrena

“Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota. Sería una estupidez de nuestra parte no levantarnos o que nos haga más daño del que nos hizo esta derrota. Hay cosas para mejorar. Si bien tuvimos el control, me gusta tener la pelota para hacer daño, si no no sirve”, compartió el DT.

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Y confirmó que junto a Riquelme buscan incorporar a un centrodelantero: “Estamos con el presidente buscando un 9 por el tema de Bareiro. Veremos qué sucede con Adam. Pero esta derrota no es solo por un 9. Hemos fallado en otras cuestiones que no incumben a tener o no un delantero”.

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