Hungría vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Hungría y Georgia llegan golpeados a este viernes 2 de octubre y se miden en el Puskas Arena con la necesidad de reaccionar antes de que la Liga de Naciones se les escape.
Ninguno pudo ganar en las dos primeras fechas y ambos suman apenas un punto, así que el que se quede con los tres primeros puntos del torneo le da aire a sus aspiraciones en el grupo.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Hungría viene de empatar sin goles como visitante ante Irlanda del Norte, después de perder en casa frente a Ucrania. Con un punto en dos partidos y la 39na posición entre 54 selecciones, el equipo local necesita cortar la racha negativa delante de su gente.
Georgia tampoco despegó: empató 0-0 de local con Ucrania y antes había caído ante Irlanda del Norte. Está apenas un escalón debajo de su rival en la tabla general, con los mismos puntos, y llega con la obligación de mostrar algo distinto lejos de su país.
El historial entre Hungría y Georgia
El historial entre ambos es muy corto y parejo: se enfrentaron apenas dos veces, con una victoria para cada lado y una diferencia de gol mínima a favor de Hungría. Son antecedentes de hace más de dos décadas, así que poco dicen sobre el presente de dos equipos que llegan en una situación muy similar.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/09/2001
|Georgia vs. Hungría
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Hungría vs. Georgia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Hungría suma 1 punto en el torneo.
- Georgia suma 1 punto en el torneo.