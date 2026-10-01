Hungría vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Puskas Arena, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungría y Georgia llegan golpeados a este viernes 2 de octubre y se miden en el Puskas Arena con la necesidad de reaccionar antes de que la Liga de Naciones se les escape.

Ninguno pudo ganar en las dos primeras fechas y ambos suman apenas un punto, así que el que se quede con los tres primeros puntos del torneo le da aire a sus aspiraciones en el grupo.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hungría viene de empatar sin goles como visitante ante Irlanda del Norte, después de perder en casa frente a Ucrania. Con un punto en dos partidos y la 39na posición entre 54 selecciones, el equipo local necesita cortar la racha negativa delante de su gente.

Georgia tampoco despegó: empató 0-0 de local con Ucrania y antes había caído ante Irlanda del Norte. Está apenas un escalón debajo de su rival en la tabla general, con los mismos puntos, y llega con la obligación de mostrar algo distinto lejos de su país.

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El historial entre Hungría y Georgia

El historial entre ambos es muy corto y parejo: se enfrentaron apenas dos veces, con una victoria para cada lado y una diferencia de gol mínima a favor de Hungría. Son antecedentes de hace más de dos décadas, así que poco dicen sobre el presente de dos equipos que llegan en una situación muy similar.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/09/2001 Georgia vs. Hungría 3-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Hungría vs. Georgia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis