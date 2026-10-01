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Liga de Naciones

Hungría vs. Georgia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Puskas Arena, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungary vs. Georgia, Liga de Naciones
Hungary vs. Georgia, Liga de Naciones

Hungría y Georgia llegan golpeados a este viernes 2 de octubre y se miden en el Puskas Arena con la necesidad de reaccionar antes de que la Liga de Naciones se les escape.

Ninguno pudo ganar en las dos primeras fechas y ambos suman apenas un punto, así que el que se quede con los tres primeros puntos del torneo le da aire a sus aspiraciones en el grupo.

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Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hungría viene de empatar sin goles como visitante ante Irlanda del Norte, después de perder en casa frente a Ucrania. Con un punto en dos partidos y la 39na posición entre 54 selecciones, el equipo local necesita cortar la racha negativa delante de su gente.

Georgia tampoco despegó: empató 0-0 de local con Ucrania y antes había caído ante Irlanda del Norte. Está apenas un escalón debajo de su rival en la tabla general, con los mismos puntos, y llega con la obligación de mostrar algo distinto lejos de su país.

El historial entre Hungría y Georgia

El historial entre ambos es muy corto y parejo: se enfrentaron apenas dos veces, con una victoria para cada lado y una diferencia de gol mínima a favor de Hungría. Son antecedentes de hace más de dos décadas, así que poco dicen sobre el presente de dos equipos que llegan en una situación muy similar.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/09/2001Georgia vs. Hungría3-1UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Hungría vs. Georgia4-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Hungría suma 1 punto en el torneo.
  • Georgia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
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