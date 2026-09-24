Hungría vs. Ucrania: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la Liga de Naciones

El viernes 25 de septiembre el Puskas Arena se prepara para un cruce de la Liga de Naciones entre Hungría y Ucrania, dos selecciones que se juegan puntos importantes en su grupo.
Ninguno de los dos puede permitirse relajarse en esta fase de la competencia, donde cada resultado pesa para definir la clasificación. Es una buena excusa para ver a ambos equipos con la obligación de proponer desde el arranque.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Hungría llega a este partido como local con la necesidad de hacer valer la localía en un estadio que suele apretar a las visitas. El equipo húngaro sabe que un buen resultado acá le permitiría acomodarse en la tabla de su grupo y llegar con más tranquilidad a los partidos que restan en la Liga de Naciones.
Ucrania, por su parte, viaja con la idea de cortar cualquier mala racha y sumar de manera contundente. El complicado presente futbolístico y político del país no impide que la selección siga compitiendo con la ambición de meterse entre los mejores de su zona, y este viaje a Hungría es una prueba de carácter.
El historial entre Hungría y Ucrania
El historial entre ambos es corto pero parejo en cuanto a antigüedad: solo se enfrentaron dos veces, ambas en 1992, y en las dos ganó Hungría. La diferencia de gol también favorece a los húngaros, que marcaron cinco tantos contra dos de Ucrania en esos dos partidos. Desde entonces no volvieron a cruzarse, así que este viernes se rompe una racha de más de tres décadas sin verse las caras.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/08/1992
|Hungría vs. Ucrania
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Ucrania vs. Hungría
|1-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.