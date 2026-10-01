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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones
Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones

Bélgica recibe a Turquía este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Bélgica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Bélgica perdió 0-1 como local ante Francia. El conjunto marcha 24° con 3 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Italia.

Turquía viene de perder 1-4 como local ante Italia. El equipo ocupa el puesto 51 con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Francia.

El historial entre Bélgica y Turquía

Bélgica y Turquía se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 3 triunfos de Bélgica, 3 de Turquía y 3 empates.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2011Bélgica vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Turquía vs. Bélgica3-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/2009Bélgica vs. Turquía2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Turquía vs. Bélgica1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/05/2006Bélgica vs. Turquía3-3Friendlies
28/04/2004Bélgica vs. Turquía2-3Friendlies
19/06/2000Turquía vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
30/04/1997Turquía vs. Bélgica1-3UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Bélgica vs. Turquía2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
  • Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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