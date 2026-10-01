Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica recibe a Turquía este viernes 2 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
Bélgica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Turquía tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Bélgica perdió 0-1 como local ante Francia. El conjunto marcha 24° con 3 puntos. Antes ganó 2-0 como visitante ante Italia.
Turquía viene de perder 1-4 como local ante Italia. El equipo ocupa el puesto 51 con 0 puntos. Antes perdió 0-1 como local ante Francia.
El historial entre Bélgica y Turquía
Bélgica y Turquía se enfrentaron 9 veces en los últimos años: 3 triunfos de Bélgica, 3 de Turquía y 3 empates.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2011
|Bélgica vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Turquía vs. Bélgica
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/2009
|Bélgica vs. Turquía
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Turquía vs. Bélgica
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/05/2006
|Bélgica vs. Turquía
|3-3
|Friendlies
|28/04/2004
|Bélgica vs. Turquía
|2-3
|Friendlies
|19/06/2000
|Turquía vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|30/04/1997
|Turquía vs. Bélgica
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Bélgica vs. Turquía
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.