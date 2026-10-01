Elecciones en Independiente: el aliado a Tapia, el ídolo, el outsider y el periodista con vínculos políticos

Los socios del Rojo elegirán nuevas autoridades el próximo 13 de diciembre y, hasta el momento, son cuatro las listas que se presentan.

Hace años que Independiente vive inestabilidad y en gran parte es responsabilidad de los dirigentes. En las últimas elecciones se proclamaron ganadores el tridente comandado por Fabián Doman, con Juan Marconi y Néstor Grindetti como vicepresidentes, pero al poco tiempo todo cambió.

Fabián Doman renunció a su cargo, luego hizo lo propio Juan Marconi y quien quedó como máximo mandatario fue Néstor Grindetti, quien en paralelo continuó con su vida en la política tradicional. De cara a las próximas elecciones, a celebrarse el domingo 13 de diciembre, ninguno de los integrantes de esa fórmula se presentarán.

Cada vez falta menos para las elecciones en Independiente y los candidatos ya empiezan a aparecer con fuerza. Promesas de campaña, posibles entrenadores, directores deportivos, inversiones y el sueño de encaminar al club tanto desde lo futbolístico como desde lo económico. Hasta la fecha, son cuatro los que confirmaron que irán por la presidencia: Luciano Nakis, Daniel Bertoni, Gastón Gaudio y Enrique Sacco.

Luciano Nakis, aliado de Tapia

Hijo de Noray Nakis, histórico dirigente de la AFA, Luciano también se desempeña en el mundo del fútbol desde hace años. Sin ir más lejos, desde 2014 es presidente de Deportivo Armenio. También es prosecretario de la AFA y muy allegado a Claudio Tapia.

Nakis preside la Lista Roja y fue de los primeros en lanzar su candidatura. Por estos días, Luciano estuvo visitando distintos puntos del conurbano bonaerense con su agrupación para dar a conocer sus propuestas. Un dato no menor es que Sergio Agüero confirmó su apoyo, aunque aclaró que no tendrá ningún cargo formal.

Tapia y Luciano Nakis. (Foto: @lucianonakism).

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Daniel Bertoni, el ídolo

Independiente tuvo grandes ídolos a lo largo de su historia y uno de ellos es Daniel Bertoni, quien en esta oportunidad decidió lanzarse como candidato a presidente con el apoyo de la agrupación Auténticos Rojos. El propio Bertoni confirmó en las últimas horas que habló con Bochini, aunque finalmente no se sumará a su proyecto porque acordó con otro candidato.

Bertoni debutó en Primera en Quilmes, pero al poco tiempo pasó a Independiente y vistió la casaca del Rojo entre 1973 y 1978, periodo en el que obtuvo tres Libertadores y una Intercontinental. Tras ser campeón del mundo pasó por el fútbol europeo, pero siempre quedó vinculado al elenco de Avellaneda.

Daniel Bertoni, reconocido en el Libertadores de América en 2020. (Foto: Getty).

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Gastón Gaudio, el outsider

Sin lugar a dudas, el nombre más llamativo de estas elecciones es el de Gastón Gaudio. En el mundo, especialmente en la política tradicional, se puso de moda el ingreso de outsiders y el Gato es el caso en estas elecciones de Independiente. Si bien siempre se supo que es hincha fanático del Rojo, es la primera vez que participa en la vida política del club.

Gaudio prometió inversiones por más de 50 millones de dólares, además de traer a Gabriel Milito como entrenador. Por otro lado, el Gato tiene el apoyo de Ricardo Enrique Bochini, la leyenda más importante de Independiente. El propio Bocha afirmó: “Nadie me dio esta posibilidad que hoy me está dando Gaudio. Ojalá tenga la suerte de ser elegido por los socios en la próxima elección”.

Gastón Gaudio. (Foto: Imago).

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Enrique Sacco, el periodista con vínculos políticos

El público general recordará a Quique Sacco en su rol de periodista con pasos recordados por La Oral Deportivo, ESPN y también como gerente de contenidos de TNT Sports. En este 2026 decidió dar el paso y lanzarse como candidato a presidente del Rojo con el Movimiento Independiente Auténtico.

Sacco propone realizar una auditoria profunda y establecer la figura de un CEO para conducir la economía del club. Por otro lado, hay que destacar el vínculo fuerte que tiene con la política nacional ya que, desde el año 2023, está casado con María Eugenia Vidal, una de las figuras más fuertes del PRO.