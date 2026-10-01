CD Eldense confirmó a Lionel Messi como nuevo propietario: ¿Cuántos clubes lleva adquiridos?

Es el segundo club de España que el astro argentino suma a su cartera tras la compra de UE Cornellà en abril de 2026.

Lionel Messi sigue profundizando su faceta como empresario. En la recta final de su carrera, el astro argentino comenzó a adquirir clubes de fútbol y en las últimas horas se hizo oficial la compra del 100% de los derechos de una nueva institución: CD Eldense.

Este equipo compite en la Segunda División española (LaLiga Hypermotion) y actualmente marcha 19° luego de las primeras siete jornadas. Además, se trata del segundo club que compra Messi en España luego de la adquisición del UE Cornellà en abril de este mismo año.

El comunicado oficial de CD Eldense

El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución.

La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana.

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte.

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¿Cuántos clubes lleva adquiridos Lionel Messi?

CD Eldense (España): Oficialmente adquirido en octubre de 2026, el club compite en la Segunda División española (LaLiga Hypermotion).

Oficialmente adquirido en octubre de 2026, el club compite en la Segunda División española (LaLiga Hypermotion). UE Cornellà (España): Comprado en abril de 2026, este equipo catalán juega en la Tercera RFEF (quinta división del fútbol español) y representa el fuerte vínculo que mantiene con Cataluña.

Comprado en abril de 2026, este equipo catalán juega en la Tercera RFEF (quinta división del fútbol español) y representa el fuerte vínculo que mantiene con Cataluña. Deportivo LSM (Uruguay): Un club fundado y gestionado en sociedad con su amigo y excompañero Luis Suárez.

Un club fundado y gestionado en sociedad con su amigo y excompañero Luis Suárez. Leones de Rosario (Argentina): Una institución deportiva vinculada a su familia que milita en la Primera C del fútbol argentino.

Una institución deportiva vinculada a su familia que milita en la Primera C del fútbol argentino. Inter Miami (Estados Unidos): Como parte del acuerdo firmado al llegar a la MLS, Messi se adueñará de un porcentaje de la franquicia estadounidense una vez que cuelgue los botines de manera definitiva.

En síntesis