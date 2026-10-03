El piloto argentino se guardó juegos de neumáticos y contará con esa pequeña ventaja para ir en busca de los puntos con motor nuevo.

Franco Colapinto tendrá un importante desafío este domingo en la carrera del Gran Premio de Baréin 2026. El argentino largará penúltimo en el circuito de Sepang por una penalización de 15 posiciones, pero no baja los brazos y confía en poder luchar por los puntos para Alpine.

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“Lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera mañana. Tengo blanda, duras, medias; tengo de todas, así que intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto. Hicimos mucho trabajo de cara a la carrera”, declaró Franco en diálogo con Juan Fossaroli tras la qualy de este sábado.

"LO QUE ESPERÁBAMOS ERA GUARDAR UN PAR DE GOMAS PARA MAÑANA. INTENTAREMOS MAXIMIZAR EL RITMO DEL AUTO". Franco Colapinto habló sobre la estrategia que utilizará para la carrera.



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Más adelante, el argentino se mostró optimista a pesar de largar desde atrás: “Creo que se puede remontar. Es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas y con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepasos. Ojalá tener buen ritmo e ir para adelante”.

Parrilla confirmada del GP de Baréin 2026

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls)