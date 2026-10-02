Boca vs. Unión de Santa Fe EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En La Bombonera, el Xeneize recibe al Tatengue en un duelo crucial para la tabla de posiciones de cara a la recta final.

Este viernes por la noche, Boca recibe a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez. El encuentro es transmitido a través de ESPN Premium y además tiene el minuto a minuto de BOLAVIP.

Las formaciones de Boca y Unión de Santa Fe

Boca: Leandro Brey, Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano, Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa.

Unión de Santa Fe: Matias Mansilla, Lucas Ayala, Juan Pablo Ludueña, Matias Rocha, Juan Pintado, Brahian Cuello, Joaquin Mosqueira, Lucas Menossi, Julian Palacios, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026