Boca vs. Unión de Santa Fe EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Este viernes por la noche, Boca recibe a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez. El encuentro es transmitido a través de ESPN Premium y además tiene el minuto a minuto de BOLAVIP.
Las formaciones de Boca y Unión de Santa Fe
Boca: Leandro Brey, Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano, Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa.
Unión de Santa Fe: Matias Mansilla, Lucas Ayala, Juan Pablo Ludueña, Matias Rocha, Juan Pintado, Brahian Cuello, Joaquin Mosqueira, Lucas Menossi, Julian Palacios, Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.