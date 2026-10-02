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Torneo Clausura

Así está la tabla anual y los cruces de playoffs tras el triunfo de Boca y el empate de Independiente Rivadavia

Se movieron las tablas tras los triunfos del Xeneize y de Instituto, además del empate entre la Lepra mendocina y el Lobo.

Arden la tabla anual y los cruces tras el triunfo de Boca y el empate de Independiente Rivadavia
© GettyArden la tabla anual y los cruces tras el triunfo de Boca y el empate de Independiente Rivadavia

Este viernes comenzó la fecha 11 del Torneo Clausura con tres partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.

En el primer turno, Independiente e Instituto abrieron la jornada con una goleada por 4 a 1 a favor de los cordobeses. Luego, Independiente Rivadavia empató con Gimnasia de La Plata en Mendoza por 1 a 1 y, en paralelo, Boca aplastó a Unión en La Bombonera con un sólido 3 a 0.

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Así las cosas, hubo movimientos en la tabla anual y en la zona de playoffs. A continuación, cómo están los cruces y las tablas.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – River Plate (8°B)
Gimnasia LP (4°B) – Gimnasia (M) (5°A)

Argentinos Juniors (2°B) – Lanús (7°A)
Boca Juniors (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Independiente Rivadavia (1°B) – Newell’s (8°A)
Defensa y Justicia (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez Sarsfield (2°A) – Sarmiento (7°B)
Rosario Central (3°B) – Independiente (6°A)

La Tabla Anual 2026

  1. Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
  2. Boca Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
  3. Vélez Sarsfield – 48 puntos – COPA LIBERTADORES
  4. Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Insituto – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Rosario Central – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. Gimnasia de La Plata – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Belgrano – 42 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  10. Estudiantes LP – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
  11. Independiente – 41 puntos
  12. Lanús – 40 puntos
  13. Huracán – 38 puntos
  14. Defensa – 37 puntos
  15. Gimnasia (M) – 36 puntos
  16. Sarmiento – 35 puntos
  17. Unión – 34 puntos
  18. Talleres – 34 puntos
  19. Barracas Central – 33 puntos
  20. San Lorenzo – 33 puntos
  21. Tigre – 32 puntos
  22. Newell’s – 31 puntos
  23. Racing – 29 puntos
  24. Atlético Tucumán – 27 puntos
  25. Banfield – 27 puntos
  26. Platense – 25 puntos
  27. Central Córdoba – 24 puntos
  28. Deportivo Riestra – 21 puntos
  29. Aldosivi – 16 puntos
  30. Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Clausura

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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