Así está la tabla anual y los cruces de playoffs tras el triunfo de Boca y el empate de Independiente Rivadavia

Se movieron las tablas tras los triunfos del Xeneize y de Instituto, además del empate entre la Lepra mendocina y el Lobo.

Este viernes comenzó la fecha 11 del Torneo Clausura con tres partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.

En el primer turno, Independiente e Instituto abrieron la jornada con una goleada por 4 a 1 a favor de los cordobeses. Luego, Independiente Rivadavia empató con Gimnasia de La Plata en Mendoza por 1 a 1 y, en paralelo, Boca aplastó a Unión en La Bombonera con un sólido 3 a 0.

Así las cosas, hubo movimientos en la tabla anual y en la zona de playoffs. A continuación, cómo están los cruces y las tablas.

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – River Plate (8°B)

Gimnasia LP (4°B) – Gimnasia (M) (5°A)

Argentinos Juniors (2°B) – Lanús (7°A)

Boca Juniors (3°A) – Huracán (6°B)

Lado derecho de la llave

Independiente Rivadavia (1°B) – Newell’s (8°A)

Defensa y Justicia (4°A) – Belgrano (5°B)

Vélez Sarsfield (2°A) – Sarmiento (7°B)

Rosario Central (3°B) – Independiente (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 48 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Insituto – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 42 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Estudiantes LP – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente – 41 puntos Lanús – 40 puntos Huracán – 38 puntos Defensa – 37 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos Barracas Central – 33 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Newell’s – 31 puntos Racing – 29 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Banfield – 27 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 24 puntos Deportivo Riestra – 21 puntos Aldosivi – 16 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla de posiciones del Clausura