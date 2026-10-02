Así está la tabla anual y los cruces de playoffs tras el triunfo de Boca y el empate de Independiente Rivadavia

Este viernes comenzó la fecha 11 del Torneo Clausura con tres partidos importantes para el desarrollo de la tabla anual y para la definición de las dos zonas del certamen en lo que respecta a la clasificación a los playoffs.
En el primer turno, Independiente e Instituto abrieron la jornada con una goleada por 4 a 1 a favor de los cordobeses. Luego, Independiente Rivadavia empató con Gimnasia de La Plata en Mendoza por 1 a 1 y, en paralelo, Boca aplastó a Unión en La Bombonera con un sólido 3 a 0.
Así las cosas, hubo movimientos en la tabla anual y en la zona de playoffs. A continuación, cómo están los cruces y las tablas.
Así está la llave de playoffs hasta el momento
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – River Plate (8°B)
Gimnasia LP (4°B) – Gimnasia (M) (5°A)
Argentinos Juniors (2°B) – Lanús (7°A)
Boca Juniors (3°A) – Huracán (6°B)
Lado derecho de la llave
Independiente Rivadavia (1°B) – Newell’s (8°A)
Defensa y Justicia (4°A) – Belgrano (5°B)
Vélez Sarsfield (2°A) – Sarmiento (7°B)
Rosario Central (3°B) – Independiente (6°A)
La Tabla Anual 2026
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 48 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Insituto – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Rosario Central – 46 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 42 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Estudiantes LP – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente – 41 puntos
- Lanús – 40 puntos
- Huracán – 38 puntos
- Defensa – 37 puntos
- Gimnasia (M) – 36 puntos
- Sarmiento – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Talleres – 34 puntos
- Barracas Central – 33 puntos
- San Lorenzo – 33 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Newell’s – 31 puntos
- Racing – 29 puntos
- Atlético Tucumán – 27 puntos
- Banfield – 27 puntos
- Platense – 25 puntos
- Central Córdoba – 24 puntos
- Deportivo Riestra – 21 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO