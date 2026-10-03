En un mes clave para Boca, Velasco se perdería cinco partidos

El mediocampista fue reemplazado ante Unión tras sufrir una molestia muscular y el propio Arruabarrena confirmó que sería un desgarro.

Boca goleó a Unión por 3 a 0 en La Bombonera en el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. Los de Rodolfo Arruabarrena fueron superiores de comienzo a fin y ganaron sin complicaciones. De esta manera, el Xeneize no solamente escaló posiciones en su zona, sino que además lo hizo en la tabla anual.

No todo fue color de rosas en la goleada de Boca ya que Alan Velasco no pudo terminar el partido producto de una lesión. El mediocampista ofensivo fue reemplazado por Leonel Flores -que luego marcaría dos tantos- a los 16 minutos del complemento.

Velasco sufrió una molestia en su aductor y optó por salir para no empeorar la situación. El propio Arruabarrena confirmó en conferencia de prensa que se trataría de un desgarro, por lo que el mediocampista ofensivo tendría un tiempo de recuperación estimado de tres semanas, por lo que se perdería entre cuatro y cinco partidos.

Alan Velasco ante Unión. (Foto: Getty).

Los partidos que se perdería Velasco

Viernes 9 de Octubre: vs. Instituto de Córdoba (V) — Torneo Clausura

vs. (V) — Torneo Clausura Martes 13 de Octubre: vs. Vasco da Gama (L) — Copa Sudamericana (Semifinal – Ida)

vs. (L) — Copa Sudamericana (Semifinal – Ida) Domingo 18 de Octubre: vs. Talleres de Córdoba (L) — Torneo Clausura

vs. (L) — Torneo Clausura Martes 20 de Octubre: vs. Vasco da Gama (V) — Copa Sudamericana (Semifinal – Vuelta)

vs. (V) — Copa Sudamericana (Semifinal – Vuelta) Domingo 25 de Octubre: vs. Independiente (V) — Torneo Clausura

¿Qué dijo Arruabarrena sobre Velasco?

Tras la goleada de Boca ante Unión en La Bombonera, Rodolfo Arruabarrena dialogó con la prensa en conferencia y al ser consultado por Alan Velasco dijo: “Lamentablemente hoy Alan ha tenido un pequeño desgarro. Esperemos poder recuperarlo y tener opciones“.

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La tabla de posiciones del Clausura

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