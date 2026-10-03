Colapinto no larga último: Resultado de la clasificación del GP de Baréin 2026

El piloto argentino llegó hasta Q2 en Malasia, pero no ocupará el último cajón en la parrilla de salida este domingo.

Ya está todo listo para la carrera del Gran Premio de Baréin 2026. Este sábado se disputó la clasificación en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia) y, para sorpresa de muchos, Franco Colapinto no largará último a pesar de la penalización de 15 posiciones.

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El piloto argentino llegó hasta Q2 y ayudó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, a avanzar a Q3 con un remolque. Sin embargo, el último cajón en la parrilla de salida será ocupado por Arvid Lindblad (Racing Bulls), quien debe cumplir una sanción de 30 posiciones por cambios en su unidad de potencia.

Por otro lado, la pole fue para Max Verstappen (primera para él en la temporada 2026 de la F1), quien compartirá la primera fila con Lewis Hamilton. Por su parte, el líder del campeonato –Kimi Antonelli– partirá justo por detrás en la tercera posición.

Max Verstappen fue el más rápido en la clasificación (Getty Images)

Parrilla confirmada del GP de Baréin en Malasia con las penalizaciones

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Dónde ver EN VIVO la carrera del GP de Baréin en Malasia

La carrera del Gran Premio de Baréin se podrá ver a través de la pantalla de Disney+ a partir de las 4:00 hs de este domingo 4 de octubre. Además, los espectadores también podrán seguir la actividad por Fox Sports.