Argentina jugará contra la Sub-23 de Burkina Faso: solo viajó un jugador de la selección mayor

Casi todos los futbolistas de la delegación del combinado africano se negaron a subirse al avión rumbo a Buenos Aires.

Giro inesperado en el amistoso de la Selección Argentina contra Burkina Faso. Cuando parecía que los inconvenientes de logísitca se habían resuelto, a horas del inicio del partido se dio a conocer la información de que la Albiceleste en realidad enfrentará al combinado Sub-23 del país africano.

Así lo confirmó el periodista Romain Molina. Este mismo comunicador había adelantado que algunos jugadores del primer equipo no iban a viajar a Buenos Aires como medida de protesta. Sin embargo, luego confirmó que solamente un integrante de la selección mayor tomó la decisión de subirse al avión.

Captura de la cuenta de X del periodista Romain Molina

Esta resolución tuvo que ver con un nuevo retraso del vuelo rumbo a Argentina. Para la gran mayoría de los futbolistas de Burkina Faso esto fue la gota de colmó el vaso y optaron por quedarse en África.

“Se ha convocado (obligado) a los Sub-23 (cuyo partido contra Malí fue cancelado) para evitar la ausencia, sabiendo que el vuelo desde Casablanca tuvo que salir con retraso y solo llegará alrededor de las 15:30 (hora local) a Buenos Aires para jugar a las 19:00. Vergonzoso de principio a fin”, escribió Molina en su cuenta de X.

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