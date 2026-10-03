Boca hoy: visita de lujo en La Bombonera, Velasco lesionado y elogios para Lozano

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este sábado 3 de octubre de 2026, el día después del triunfo ante Unión en La Bombonera. Riquelme recibió a André-Pierre Gignac, la palabra de Flores, Arruabarrena llenó de elogios a Leandro Lozano y los partidos que se perdería Alan Velasco tras desgarrarse frente al Tatengue.
Gignac en La Bombonera
El atacante francés, de recordado paso por Olympique Marsella y Tigres de México, dijo presente en La Bombonera para ver la goleada de Boca ante Unión por 3 a 0. Juan Román Riquelme lo recibió, le regaló una camiseta personalizada y luego se sacaron una foto que fue compartida en las redes sociales oficiales del club.
Gignac y Riquelme. (Foto: Prensa Boca Juniors).
La palabra de Flores tras su doblete ante Unión
Semana soñada para Leonel Flores. El pasado domingo fue parte de una de las victorias más recordadas de Boca de los últimos tiempos, dando vuelta en 20 minutos la serie contra Racing para clasificar a semifinales de la Copa Argentina. Luego, se marchó a la Selección Argentina, debutó ante Bolivia y la rompió.
No obstante eso, regresó al Xeneize para jugar ante Unión y solo 30 minutos le bastaron para ser figura. De hecho, convirtió un doblete y aseguró una victoria clave para seguir soñando con la triple corona.
Al finalizar el encuentro, el pibe de 19 años habló en el campo de juego y se mostró con ganas de ir por más. “Sé que esto recién está empezando, pero estoy muy contento con mi presente. Vengo buscando esto hace mucho tiempo y por suerte se están dando las cosas muy bien”, comenzó, en diálogo con ESPN.
Además, expresó felicidad por sus primeros goles en La Bombonera: “Ya había hecho uno en cancha de Huracán y ahora por suerte se me pudo abrir el arco en esta cancha tan hermosa y con esta gente que está loca. Muy contento, me brindan su apoyo todo el tiempo y solo tengo palabras de agradecimiento.
"YO SÉ QUE ESTO RECIÉN ESTÁ EMPEZANDO, PERO ESTOY MUY CONTENTO CON MI PRESENTE, LO VENGO BUSCANDO HACE MUCHO TIEMPO"— SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026
La palabra de Leo Flores tras su doblete en el triunfo de Boca
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Arruabarrena elogió a Lozano
En la goleada ante Unión, Boca tuvo varios puntos altos, entre ellos aparece el nombre de Leandro Lozano, el lateral por derecha uruguayo que llegó en el último mercado de pases. En la conferencia de prensa posterior al partido, Arruabarrena lo llenó de elogios y le mandó un mensaje a Forlán, entrenado de la Selección de Uruguay.
“Es jerarquía, sabemos lo que nos podía dar, no hablaré mucho porque después Forlán lo cita y las fechas vienen complicadas… defiende, sabe atacar espacios y técnicamente es bueno, se ha acoplado a las sociedades que nos gustan, los compañeros lo van conociendo”, afirmó el Vasco.
Además, agregó: “Con Blanco las bandas son importantes, la combinación con los extremos. Contento con el equipo, será otro mes cargado de partidos, el embudo se hace más finito, los partidos son más duros, más importantes con otra carga de presión y los chicos dicen presente”.
Lozano ante Unión. (Foto: Getty).
¿Cuántos partidos se perdería Velasco?
No todo fue color de rosas en la goleada de Boca ya que Alan Velasco no pudo terminar el partido producto de una lesión. El mediocampista ofensivo fue reemplazado por Leonel Flores -que luego marcaría dos tantos- a los 16 minutos del complemento.
Velasco sufrió una molestia en su aductor y optó por salir para no empeorar la situación. El propio Arruabarrena confirmó en conferencia de prensa que se trataría de un desgarro, por lo que el mediocampista ofensivo tendría un tiempo de recuperación estimado de tres semanas, por lo que se perdería entre cuatro y cinco partidos.
LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÍA:
- Viernes 9 de Octubre: vs. Instituto de Córdoba (V) — Torneo Clausura
- Martes 13 de Octubre: vs. Vasco da Gama (L) — Copa Sudamericana (Semifinal – Ida)
- Domingo 18 de Octubre: vs. Talleres de Córdoba (L) — Torneo Clausura
- Martes 20 de Octubre: vs. Vasco da Gama (V) — Copa Sudamericana (Semifinal – Vuelta)
- Domingo 25 de Octubre: vs. Independiente (V) — Torneo Clausura
DATOS CLAVE
- Juan Román Riquelme recibió a André-Pierre Gignac tras el triunfo de Boca frente a Unión.
- Leonel Flores declaró luego de marcar un doblete en la victoria ante el Tatengue.
- Alan Velasco se perdería cinco partidos tras sufrir un desgarro aductal ante Unión.