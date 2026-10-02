Los hinchas de Boca se enojaron con un titular pese a la goleada ante Unión: “Daña las retinas”

El Xeneize goleó 3-0 al Tatengue con goles de Lautaro Di Lollo y Leonel Flores por duplicado, con un sólido rendimiento del equipo.

Este viernes por la noche, Boca venció 3-0 a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Lautaro Di Lollo y Leonel Flores por duplicado, el Xeneize se impuso con claridad en La Bombonera y sumó tres puntos determinantes para la tabla de posiciones. Pese a eso, los hinchas se enojaron con Sebastián Villa por su flojo rendimiento.

Cabe recordar que habitualmente es suplente en el equipo predilecto pero fue titular en lugar de Leonel Flores, que viene de sumar minutos en la Selección Argentina. Sin embargo, no pudo tener una buena actuación individual sobre el campo de juego de La Bombonera y los simpatizantes hicieron sentir un claro disgusto contra su desempeño.

Sebastián Villa, en Boca – Unión. (Getty Images)

Lo cierto es que los hinchas de Boca arremetieron contra Villa. A través de sus cuentas personales de X (ex Twitter), se expresaron durante el partido y criticaron fuertemente al colombiano. “Me daña las retinas tener que seguir viéndolo en cancha“, escribió uno de los fanáticos para hacer público su enojo con el veloz delantero del Xeneize.

Otros comentarios destacados en las plataformas digitales, fueron: “Quiso hacer 750 veces la misma jugada, piensa que juega solo“, “tres buenos centros y todas las restantes mal”, “horrible como casi siempre”, “si terminara bien alguna de todas las jugadas que hace, haríamos dos goles más por partido” y “Boca intenta jugar lindo pero es muy difícil con Villa“.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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