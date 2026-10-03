Argentina vs. Burkina Faso: probable formación, cómo llegan y dónde ver el amistoso

La Albiceleste afrontará su segundo partido de la fecha FIFA tras la goleada por 4-0 sobre Bolivia en Córdoba.

La Selección Argentina recibe a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental. Tras algunos inconvenientes que hicieron peligrar el amistoso, finalmente se confirmó que la Albiceleste tendrá su segunda presentación en esta fecha FIFA luego de lo que fue la goleada ante Bolivia en Córdoba.

Lionel Scaloni hizo debutar a cinco futbolistas con la mayor ante La Verde y esta noche se podrían dar los tres estrenos que faltan de la lista en el partido que será dirigido por el árbitro José Cabero. Estamos hablando de Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Matías Soulé (Roma) y Santiago Castro (Roma).

La probable formación de la Selección Argentina vs. Burkina Faso

Emiliano Martínez

Agustín Giay

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Román Vega o Facundo Medina

Nicolás Paz

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Franco Mastantuono o Matías Soulé

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

Julián Álvarez no pudo convertir en el amistoso contra Bolivia (Getty Images)

Hora y dónde ver el partido

El encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso comenzará a las 21:00 hs y será transmitido por dos señales en la televisión: TyC Sports y Telefe. Además, los usuarios también podrán seguir las acciones vía streaming a través de TyC Sports Play y MiTelefe.

¿Cómo llegan ambos seleccionados?

Argentina: viene de golear por 4-0 a Bolivia en lo que significó su primer partido luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El combinado dirigido por Lionel Scaloni empezó un nuevo ciclo de renovación y, por el momento, las nuevas caras han respondido bien.

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Burkina Faso: Les Étalons le ganaron por 1-0 a la República Centroafricana el pasado 28 de septiembre y marchan segundos en el Grupo F de la clasificatoria para la Copa Africana de Naciones con los mismos puntos que el líder, Benín, próximo rival de Argentina en este parón de selecciones.

La odisea de la Selección de Burkina Faso para llegar a Buenos Aires

El combinado africano tendría que haber partido hacia Buenos Aires el 30 de septiembre, pero dicho vuelo fue cancelado permanecieron varados en Marruecos. Finalmente, la delegación partió en la noche del viernes, pero llegará al país apenas unas horas antes del silbatazo inicial y con algunas ausencias en el plantel.

La Federación de Burkina Faso había emitido un comunicado dando a conocer la situación y mencionó un fuerte descontento de algunos jugadores. En definitiva, tal como informó el periodista Romain Molina, varios futbolistas del primer equipo se negaron a viajar y fueron reemplazados por representantes de la Sub-23 de dicho país.