River hoy: durísima lesión de Salas, amistoso e importante avance en las obras

Todas las novedades del Millonario de este sábado 3 de octubre, el día que se mide ante Atlético Escobar en un partido amistoso.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este sábado 3 de octubre de 2026, jornada en la que enfrenta a Atlético Escobar. El motivo por el que juega ante un equipo del Federal A, la dura lesión de Maximiliano Salas, importante avance en las obras del Estadio Monumental y la invitación que llegó desde Europa para un proyecto que podría desembarcar en Sudamérica.

River se mide ante Atlético Escobar

Este sábado, el Millonario se verá las caras ante Atlético Escobar en un duelo amistoso a disputarse en el River Camp. Como los de Núñez no juegan por el Torneo Clausura -el partido ante Sarmiento se postergó por los convocados- la idea de Ponzio es sumar rodaje. La elección del conjunto del Federal A corresponde a que los equipos de Primera y Primera Nacional tienen competencia oficial este fin de semana.

Leonardo Ponzio, DT de River. (Foto: Prensa River).

Grave lesión de Maxi Salas

Pésimas noticias para Independiente Rivadavia y River Plate: Maximiliano Salas se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y estará de baja hasta 2027. Así lo confirmó este sábado el periodista César Luis Merlo, quien además añadió que su recuperación tardará, por lo menos, ocho meses.

Salas, quien integró el grupo de los apartados de River en Cantilo, llegó a préstamo por un año a La Lepra Mendocina en agosto en busca de sumar minutos. Sin embargo, ahora le espera un largo camino para volver a las canchas.

La lesión tuvo lugar este viernes por la noche, en el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y Gimnasia La Plata. Sobre el final del encuentro, Salas llegó hasta el fondo para enviar un centro, pero a la hora de golpear la pelota su rodilla impactó con la humanidad de Renzo Giampaoli.

Publicidad

El delantero inmediatamente pidió atención médica y se retiró del terreno de juego en camilla. Finalmente, horas después de esa acción se confirmó la peor noticia para el futbolista correntino de 28 años: se perderá lo que resta del Torneo Clausura y tampoco podrá disputar la Supercopa Argentina contra Estudiantes.

¿SE ENCIENDEN LAS ALARMAS PARA EL LOCO BERTI? El agónico empate de Gimnasia puede no haber sido la única mala noticia para Independiente Rivadavia, ya que en la última jugada Maxi Salas sintió una molestia física y dejó el campo de juego llorando en camilla… pic.twitter.com/hQ5IexOaaH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

Importante avance las obras del Monumental

A través de sus redes sociales oficiales, River informó: Avanza la demolición de las columnas de la antigua pantalla LED para la ampliación y techado del Monumental.

Publicidad

Se cortan con hilo diamantado en 48 tramos de aproximadamente 2 metros de altura y 3 metros de diámetro.

Una grúa de 300 toneladas retira cada sección para su demolición final en el obrador.

En paralelo, se desmonta la estructura metálica de la pantalla.

River y Peñarol, invitados a una reunión por la EFC

River y Peñarol son dos clubes fundamentales para el fútbol sudamericano. No solamente el éxito deportivo que tuvieron a lo largo de su historia, sino que su popularidad es destacada a nivel mundial. En las últimas semanas hubo reuniones entre Stefano Di Carlo e Ignacio Ruglio, presidentes de ambas instituciones que mantienen un estrecho vínculo histórico.

Publicidad

Bolavip pudo saber en exclusiva que uno de los temas que une a ambos clubes rioplatenses es el interés que mostró European Football Clubs, el único organismo independiente y oficial reconocido por la UEFA y FIFA que representa los intereses de los clubes de fútbol profesional en el Viejo Continente.

European Football Club (EFC) invitó a River y Peñarol para sumarse a una reunión y contarles sobre lo que puede ser una posibilidad en la región. Cabe aclarar que no se trata de algo rupturista, simplemente es una invitación de EFC a ambos clubes para estudiar una posibilidad en Sudamérica. EFC, ex ECA, arrancó con 20 clubes y ahora son 900.

La intención de la EFC es ver la posibilidad de armar un modelo similar en Sudamérica y para eso busca reunirse en primera instancia con dos clubes insignia del continente. Cabe aclarar que la intención no es armar ninguna competición paralela a los torneos ya establecidos por Conmebol.

Publicidad

Ignacio Ruglio y Stefano Di Carlo.

DATOS CLAVE