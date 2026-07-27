Hace poco menos de un mes, una gran cantidad de jugadores quedó en libertad de acción luego de culminar sus contratos con sus respectivos equipos. Como consecuencia de ello, se transformaron en una opción a coste cero para cualquier club del mundo. Pero, claro, solamente algunos de ellos cuentan con características de figura.
En medio de ese panorama, según la información expuesta por Transfermarkt, hacemos un repaso, uno por uno, por los mejores nombres propios que continúan libres y que se posicionan como alternativas realmente interesantes para los combinados que no están en condiciones o no desean efectuar grandes inversiones en las fichas de los refuerzos.
Lógicamente, cabe destacar que, más allá de que se trata de futbolistas por los que no habría que desembolsar una suma destinada a la transferencia de club a club, sí habría que costear sus contratos, los cuales, en muchos casos, serían realmente elevados, fundamentalmente para combinados que militan en la Liga Profesional de Argentina.
Mohamed Salah, uno de los cracks en libertad de acción. (Foto: Getty)
Las figuras mundiales que siguen libres
- Dusan Vlahovic: libre de Juventus
- Mohamed Salah: libre de Liverpool
- Jadon Sancho: libre de Manchester United
- Julian Brandt: libre de Borussia Dortmund
- Franck Kessié: libre de Al-Ahli
- Fabinho: libre de Al-Ittihad
- John Stones: libre de Manchester City
- Leon Goretzka: libre de Bayern Munich
- Marcelo Brozovic: libre de Al-Nassr
- Oleksandr Zinchenko: libre de Ajax
- Lorenzo Pellegrini: libre de Roma
- Adama Traoré: libre de West Ham United
- Nabil Fekir: libre de Al-Jazira
- Riyad Mahrez: libre de Al-Ahli
- Dani Carvajal: libre de Real Madrid
- Raheem Sterling: libre de Chelsea
- Mauro Icardi: libre de Galatasaray
- Raphaël Guerreiro: libre de Bayern Munich
- Yves Bissouma: libre de Tottenham Hotspur
- James Rodríguez: libre de Minnesota United
- Filip Kostic: libre de Juventus
- David Alaba: libre de Real Madrid
- Stephan El Shaarawy: libre de Roma
- Thomas Partey: libre de Villarreal
- Georginio Wijnaldum: libre de Al-Ettifaq
Icardi, otra de las figuras libres. (Foto: Getty)
DATOS CLAVE
- Mohamed Salah y Dusan Vlahovic quedaron libres del Liverpool y la Juventus.
- Dani Carvajal y David Alaba terminaron contrato con el Real Madrid.
- Jadon Sancho y Raheem Sterling quedaron libres de Manchester United y Chelsea.