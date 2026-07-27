Uno por uno, los futbolistas más destacados del globo terráqueo que continúan sin conseguir equipo tras quedar en libertad de acción.

Hace poco menos de un mes, una gran cantidad de jugadores quedó en libertad de acción luego de culminar sus contratos con sus respectivos equipos. Como consecuencia de ello, se transformaron en una opción a coste cero para cualquier club del mundo. Pero, claro, solamente algunos de ellos cuentan con características de figura.

En medio de ese panorama, según la información expuesta por Transfermarkt, hacemos un repaso, uno por uno, por los mejores nombres propios que continúan libres y que se posicionan como alternativas realmente interesantes para los combinados que no están en condiciones o no desean efectuar grandes inversiones en las fichas de los refuerzos.

Lógicamente, cabe destacar que, más allá de que se trata de futbolistas por los que no habría que desembolsar una suma destinada a la transferencia de club a club, sí habría que costear sus contratos, los cuales, en muchos casos, serían realmente elevados, fundamentalmente para combinados que militan en la Liga Profesional de Argentina.

Mohamed Salah, uno de los cracks en libertad de acción. (Foto: Getty)

Las figuras mundiales que siguen libres

Dusan Vlahovic: libre de Juventus

Mohamed Salah: libre de Liverpool

Jadon Sancho: libre de Manchester United

Julian Brandt: libre de Borussia Dortmund

Franck Kessié: libre de Al-Ahli

Fabinho: libre de Al-Ittihad

John Stones: libre de Manchester City

Leon Goretzka: libre de Bayern Munich

Marcelo Brozovic: libre de Al-Nassr

Oleksandr Zinchenko: libre de Ajax

Lorenzo Pellegrini: libre de Roma

Adama Traoré: libre de West Ham United

Nabil Fekir: libre de Al-Jazira

Riyad Mahrez: libre de Al-Ahli

Dani Carvajal: libre de Real Madrid

Raheem Sterling: libre de Chelsea

Mauro Icardi: libre de Galatasaray

Raphaël Guerreiro: libre de Bayern Munich

Yves Bissouma: libre de Tottenham Hotspur

James Rodríguez: libre de Minnesota United

Filip Kostic: libre de Juventus

David Alaba: libre de Real Madrid

Stephan El Shaarawy: libre de Roma

Thomas Partey: libre de Villarreal

Georginio Wijnaldum: libre de Al-Ettifaq

Icardi, otra de las figuras libres. (Foto: Getty)

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DATOS CLAVE

Mohamed Salah y Dusan Vlahovic quedaron libres del Liverpool y la Juventus.

Dani Carvajal y David Alaba terminaron contrato con el Real Madrid.

Jadon Sancho y Raheem Sterling quedaron libres de Manchester United y Chelsea.