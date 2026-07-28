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Torneo Clausura

AFA confirmó los árbitros de la fecha 3 del Torneo Clausura: quiénes dirigirán River vs. Rosario Central y Boca vs. Newell’s

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las autoridades para la tercera jornada del certamen, con árbitros definidos para los encuentros de Boca, River, Racing, San Lorenzo e Independiente.

Los árbitros de la fecha 3 del Clausura
© Getty ImagesLos árbitros de la fecha 3 del Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino hizo oficiales las designaciones arbitrales para la fecha 3 del Torneo Clausura. Mientras se desarrolla la segunda jornada entre semana, se confirmaron las autoridades para los compromisos que irán del sábado al lunes.

Para el duelo entre Boca y Newell’s en Rosario, AFA eligió a Andrés Merlos como el encargado de impartir justicia. El referí estará acompañado por Facundo Rodríguez y Juan Del Fueyo como asistentes de línea, mientras que Adrián Franklin encabezará la tecnología VAR. El conjunto Xeneize buscará sumar de a tres en una cancha siempre exigente.

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Por su parte, el encuentro de River y Rosario Central contará con la conducción de Nicolás Ramírez en el Monumental. Los asistentes designados para este partidazo de la Zona B serán Pablo González y Uriel García Leri, junto a Fernando Echenique a cargo de la revisión en el VAR.

Los otros equipos grandes ya conocen a sus colegiados para sus respectivos compromisos. Yael Falcón Pérez será el juez principal en el choque entre Racing y Tigre en Avellaneda, mientras que Leandro Rey Hilfer dirigirá el duelo de Independiente ante Vélez en Liniers. Además, Sebastián Zunino fue designado para controlar las acciones de San Lorenzo en su visita a Central Córdoba.

Designaciones arbitrales de la Fecha 3

Sábado 1 de agosto

  • Gimnasia (Mza.) vs. Unión (15:30) | Árbitro: Juan Pablo Loustau | VAR: Germán Delfino
  • Estudiantes (Río Cuarto) vs. Banfield (15:30) | Árbitro: Jorge Baliño | VAR: Fernando Espinoza
  • Belgrano vs. Argentinos (18:00) | Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Silvio Trucco
  • Estudiantes vs. Defensa y Justicia (18:00) | Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Fabrizio Llobet
  • Racing vs. Tigre (20:30) | Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: José Carreras

Domingo 2 de agosto

  • Deportivo Riestra vs. Barracas Central (14:30) | Árbitro: Darío Herrera | VAR: Nicolás Lamolina
  • Aldosivi vs. Gimnasia (14:30) | Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Newell’s vs. Boca (17:00) | Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Adrián Franklin
  • River vs. Rosario Central (19:15) | Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Fernando Echenique
  • Lanús vs. Instituto (21:30) | Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Lucas Novelli

Lunes 3 de agosto

  • Sarmiento vs. Ind. Rivadavia Mza. (16:45) | Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Sebastián Habib
  • Platense vs. Talleres (19:00) | Árbitro: Daniel Zamora | VAR: Héctor Paletta
  • Vélez vs. Independiente (19:00) | Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Lucas Cavallero
  • Central Córdoba vs. San Lorenzo (21:15) | Árbitro: Sebastián Zunino | VAR: Pablo Dóvalo
  • Huracán vs. Atlético Tucumán (21:15) | Árbitro: Bruno Amiconi | VAR: Hernán Mastrangelo
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Joaquín Alis
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