Desde el Matador afirman que el atacante continuará su carrera en Europa y que la operación rondará en una cifra que el Xeneize no está dispuesto a igualar.

Luego de varios días de negociaciones, sondeos e idas y vueltas, el posible arribo de David Romero a Boca parece empezar a alejarse. Cuando el delantero de Tigre aparecía como el principal apuntado para reforzar el ataque de Rodolfo Arruabarrena, un nuevo escenario comenzó a tomar fuerza y podría terminar por sacar definitivamente al Xeneize de la carrera.

Según le comentaron a Bolavip desde Tigre, en el club aseguran que Romero continuará su carrera en el fútbol europeo mediante una transferencia cercana a los 12 millones de dólares. Si bien desde el club de Victoria todavía no especifican cuál será el destino del atacante, hasta el momento Parma y Sevilla son los equipos que habían mostrado el mayor interés por quedarse con el goleador.

Ante ese panorama, Boca no tiene previsto competir por esos valores y, en consecuencia, comenzaría a bajarse de una negociación que durante los últimos días había avanzado con contactos entre ambas instituciones. Incluso, hasta hace apenas unas horas, el presidente del Matador, Martín Suárez, había reconocido públicamente el interés desde Brandsen 805.

“A esta hora no hay nada cerrado por David Romero. Tenemos varias propuestas: está la de Boca, alguna de España e Italia, y tenemos oferta de un equipo de Arabia“, había explicado el dirigente.

David Romero tendría un pie en el fútbol europeo (Getty Images).

“Con Boca tenemos una relación que nos ha servido a lo largo del tiempo. A condiciones similares, priorizaremos esa relación“, agregó, en una declaración que supo alimentar la ilusión xeneize. Sin embargo, la aparición de una oferta muy superior desde lo económico modificó por completo el escenario y hoy el desenlace parece estar mucho más cerca del Viejo Continente que de la Bombonera.

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Con este panorama, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme deberá profundizar la búsqueda de otras alternativas para cumplir con el pedido de Arruabarrena de sumar un nuevo centrodelantero al plantel como consecuencia de la delicada situación física de Adam Bareiro, que continúa recuperándose de una discopatía lumbar que podría obligarlo a pasar por el quirófano.

Bajo ese contexto, uno de los nombres que comenzó a ganar fuerza en las últimas horas es el de Lucas Passerini, aunque por ahora desde Belgrano aseguran que no recibieron ninguna oferta formal por el delantero. Con el cierre del mercado de pases pautado para el viernes, se vienen horas decisivas puertas adentro de Boca.