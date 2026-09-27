Letonia vs. Chipre en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Letonia y Chipre llegan golpeados a este lunes 28 de septiembre, los dos con una derrota en el arranque de la Liga de Naciones.
Ninguno sumó en la primera fecha y el partido es la chance inmediata de reacomodarse en el grupo antes de que la tabla empiece a pesar.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Letonia cayó 0-2 como visitante ante Armenia y todavía no pudo sumar en el torneo. El equipo necesita mostrar otra cara después de ese traspié y el partido ante Chipre aparece como la oportunidad de arrancar de cero en la clasificación.
Chipre tampoco pudo con Montenegro y perdió 2-1 jugando de visitante. Con esa misma necesidad de puntos, llega a este cruce con la idea de dar vuelta la página rápido y no quedar relegado en el grupo desde el arranque.
El historial entre Letonia y Chipre
El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en marzo de 2024, y el resultado fue un empate 1-1. No hay ventaja histórica para ninguno, así que la paridad que muestra ese único antecedente se repite ahora en la tabla, donde los dos llegan sin puntos.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2024
|Chipre vs. Letonia
|1-1
|2024
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|5
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|6
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|7
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|8
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|9
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|10
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|11
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|14
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|15
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|38
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|41
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 13:00 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 15:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs
- Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Letonia y Chipre se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Letonia suma 0 puntos en el torneo.
- Chipre suma 0 puntos en el torneo.