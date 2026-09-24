Armenia vs. Letonia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

La Liga de Naciones arranca este viernes 25 de septiembre y Armenia se presenta como local en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan con la etiqueta de favorito frente a Letonia.
Es la primera fecha del certamen, así que ninguno de los dos llega con presión de resultados previos: lo que se juega acá es arrancar bien la fase de grupos. Para Armenia, además, hacerlo de local y con el favoritismo de su lado suma un plus de exigencia.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Armenia recibe el torneo con la vara alta después de imponerse en el historial reciente ante este rival, y el hecho de jugar en casa le da un aliciente extra para salir a proponer desde el arranque. El equipo sabe que el favoritismo también implica la obligación de no dejar dudas desde el primer partido.
Letonia, por su parte, llega a Armenia con la idea de complicar los planes del local. En una fase de grupos que recién empieza, un resultado positivo como visitante puede cambiarle el ánimo a todo el certamen, y eso es algo que el equipo letón tiene bien presente antes de saltar a la cancha.
El historial entre Armenia y Letonia
El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Armenia: de los 6 enfrentamientos, ganó 3, Letonia se quedó con 2 y hubo un empate. En goles también hay paridad, 8 contra 7 a favor del local de este viernes. El antecedente más reciente, de noviembre de 2024, terminó con triunfo armenio 2-1 jugando como visitante, y el cruce anterior a ese lo había ganado Armenia 4-1 en su propia casa.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/11/2024
|Letonia vs. Armenia
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2024
|Armenia vs. Letonia
|4-1
|UEFA Nations League
|12/10/2023
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Armenia vs. Letonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2014
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|11/02/2009
|Letonia vs. Armenia
|0-0
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
En síntesis
- Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.