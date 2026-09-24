Armenia vs. Letonia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

La Liga de Naciones arranca este viernes 25 de septiembre y Armenia se presenta como local en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan con la etiqueta de favorito frente a Letonia.

Es la primera fecha del certamen, así que ninguno de los dos llega con presión de resultados previos: lo que se juega acá es arrancar bien la fase de grupos. Para Armenia, además, hacerlo de local y con el favoritismo de su lado suma un plus de exigencia.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Armenia recibe el torneo con la vara alta después de imponerse en el historial reciente ante este rival, y el hecho de jugar en casa le da un aliciente extra para salir a proponer desde el arranque. El equipo sabe que el favoritismo también implica la obligación de no dejar dudas desde el primer partido.

Letonia, por su parte, llega a Armenia con la idea de complicar los planes del local. En una fase de grupos que recién empieza, un resultado positivo como visitante puede cambiarle el ánimo a todo el certamen, y eso es algo que el equipo letón tiene bien presente antes de saltar a la cancha.

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El historial entre Armenia y Letonia

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Armenia: de los 6 enfrentamientos, ganó 3, Letonia se quedó con 2 y hubo un empate. En goles también hay paridad, 8 contra 7 a favor del local de este viernes. El antecedente más reciente, de noviembre de 2024, terminó con triunfo armenio 2-1 jugando como visitante, y el cruce anterior a ese lo había ganado Armenia 4-1 en su propia casa.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League 07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League 12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies 11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

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En síntesis