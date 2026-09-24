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Liga de Naciones

Armenia vs. Letonia: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre, en el Republican Stadium - Vazgen Sargsyan, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Armenia vs. Latvia, Liga de Naciones
Armenia vs. Latvia, Liga de Naciones

La Liga de Naciones arranca este viernes 25 de septiembre y Armenia se presenta como local en el Republican Stadium – Vazgen Sargsyan con la etiqueta de favorito frente a Letonia.

Es la primera fecha del certamen, así que ninguno de los dos llega con presión de resultados previos: lo que se juega acá es arrancar bien la fase de grupos. Para Armenia, además, hacerlo de local y con el favoritismo de su lado suma un plus de exigencia.

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Horario del partido

  • Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Armenia recibe el torneo con la vara alta después de imponerse en el historial reciente ante este rival, y el hecho de jugar en casa le da un aliciente extra para salir a proponer desde el arranque. El equipo sabe que el favoritismo también implica la obligación de no dejar dudas desde el primer partido.

Letonia, por su parte, llega a Armenia con la idea de complicar los planes del local. En una fase de grupos que recién empieza, un resultado positivo como visitante puede cambiarle el ánimo a todo el certamen, y eso es algo que el equipo letón tiene bien presente antes de saltar a la cancha.

El historial entre Armenia y Letonia

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para Armenia: de los 6 enfrentamientos, ganó 3, Letonia se quedó con 2 y hubo un empate. En goles también hay paridad, 8 contra 7 a favor del local de este viernes. El antecedente más reciente, de noviembre de 2024, terminó con triunfo armenio 2-1 jugando como visitante, y el cruce anterior a ese lo había ganado Armenia 4-1 en su propia casa.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
17/11/2024 Letonia vs. Armenia 1-2 UEFA Nations League
07/09/2024 Armenia vs. Letonia 4-1 UEFA Nations League
12/10/2023 Letonia vs. Armenia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023 Armenia vs. Letonia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2014 Letonia vs. Armenia 2-0 Friendlies
11/02/2009 Letonia vs. Armenia 0-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

  • Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs
  • Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

  • Armenia y Letonia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
Redacción Bolavip
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