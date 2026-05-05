Matías Almeyda ya tuvo una entrevista para cerrar nuevo equipo antes del Mundial y fuera de Europa: “Se define en dos semanas”

Aunque en España aseguraban que la intención del DT cesado de Sevilla era permanecer en Europa, está muy avanzada su vinculación al equipo de otra plaza que conoce bien.

Tras la experiencia fallida como entrenador del Sevilla, club del que fue cesado tras la derrota 2-0 ante Valencia por la jornada 29 de LaLiga que lo había dejado a tres puntos de los puestos de descenso, Matías Almeyda parece estar cerca de acordar un nuevo destino donde dar continuidad a su carrera.

Aunque las informaciones que llegaban desde España daban cuenta de que el deseo del DT era permanecer en Europa, donde también dirigió al AEK de Atenas, en México aseguran que ya mantuvo una reunión clave para cerrar antes del inicio del Mundial con un poderoso equipo de la Liga MX, donde ya tuvo un muy exitoso paso al frente de las Chivas de Guadalajara.

El nuevo pretendiente es Rayados de Monterrey, uno de los gigantes económicos de la Concacaf que viene de tener una muy pobre actuación en el Clausura 2026, certamen del que ya quedó fuera de competencia por no haber logrado clasificar a playoffs. Según el periodista Willie González, de Multimedios Deportes, el ex Banfield y River no es el único entrenador con el que mantuvo una reunión la dirigencia del equipo regiomontano, pero sí el favorito en caso de que acepte condiciones.

Almeyda llegaría a Monterrey de la mano de un nuevo director deportivo, cuyo nombre se ha mantenido bajo reserva pero sería presentado de manera oficial este jueves. “En dos semanitas tendremos al entrenador. Matías Almeyda es uno de los que entrevistaron. Platicaron con él, no tiene contrato y es un candidato importante”, manifestó González.

Almeyda podría volver a México, donde tuvo un exitoso paso por Chivas de Guadalajara.

Y agregó: “Ya conoce México, conoce a los dirigentes y a la institución. Entre tantos nombres que se han mencionado y entrevistado, puedo confirmar que Almeyda es realmente una opción viable y también fiable para el equipo de la Pandilla del Cerro de la Silla”.

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¿Cuál será el primer desafío de Monterrey tras el Mundial?

Con un largo periodo sin competencia por delante, lo que será importante en el arribo de un nuevo entrenador para poder realizar una buena pretemporada y afianzar su idea, el primer compromiso de Monterrey llegará con el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, programado para el 16 de julio.

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