Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores tras la derrota ante Barcelona

El Xeneize se juega la clasificación a la próxima ronda en las últimas dos fechas del certamen, en las que jugará en ambas ocasiones en La Bombonera.

Luego de las primeras tres jornadas de la Copa Libertadores, Boca se enfrentó a Barcelona de Guayaquil en condición de visitante en el Monumental Banco Pichincha de Ecuador. En un partido bajo una lluvia torrencial, el Xeneize quiso encaminar su clasificación a octavos de final luego de sumar seis puntos de nueve posibles, pero el resultado fuera de casa no lo acompañó.

El conjunto ecuatoriano llegó a este compromiso acumulando tres derrotas y consiguió su primer triunfo gracias al 1 a 0 frente al Xeneize, por lo que ahora sumó 3 puntos y enderezó el rumbo.

Al poseer las mismas unidades que Cruzeiro y Universidad Católica, Boca luchará ante estos dos integrantes del grupo D para conseguir la plaza de octavos de final en el primer o segundo puesto de la zona.

Lo cierto es que Boca no podía garantizar la clasificación esta fecha, sino que mínimamente tenía que esperar al menos hasta la quinta jornada. Con esta derrota, para sellar su clasificación ahora deberá vencer a Cruzeiro en la Bombonera el martes 19 y a U. Católica el jueves 28.

De esa manera, Boca llegaría a los 12 puntos y dependerá del resultado entre sus dos competidores, además de los partidos de Barcelona fuera de su casa en las últimas fechas. Con la derrota ante los ecuatorianos, el Xeneize hoy posee 6 unidades y está líder de su grupo pero no en soledad, a la espera de lo que pase con el encuentro en Chile entre los Cruzados y Cruzeiro este miércoles 6 a las 23:00 de Argentina.

Boca visitó a Barcelona SC por la Copa Libertadores.

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Cabe destacar que, en caso de paridad en el grupo, el criterio principal para desempatar será mediante el desempate olímpico, a diferencia de lo que sucedía anteriormente con la diferencia de gol. En ese caso, Boca se vería beneficiado en un mano a mano con U. Católica y perjudicado ante Cruzeiro.

Así está el grupo de Boca

Cómo funciona el desempate olímpico

El desempate olímpico pasó a ser el primer criterio de desempate en la fase de grupos de las competiciones de CONMEBOL. Si dos o más clubes quedan igualados, se tendrá en cuenta lo siguiente.

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Mayor cantidad de puntos obtenidos en duelos directos entre los equipos empatados. Mayor diferencia de gol en los duelos directos entre los equipos empatados. Mayor cantidad de goles a favor en los duelos directos entre los equipos empatados.

De persistir la igualdad aplicando todo lo recién mencionado, ahí sí entrarán en juego los criterios que involucran todos los partidos del grupo.

Diferencia de goles general Goles a favor generales Menor cantidad de tarjetas rojas recibidas Menor cantidad de tarjetas amarillas recibidas Sorteo

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Los partidos que le quedan a Boca en la fase de grupos de la Libertadores