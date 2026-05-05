AFA dio a conocer los árbitros de los octavos de final del Torneo Apertura: quién dirige a Boca y River

El Torneo Apertura tiene todo listo para darle rienda suelta al inicio de los Playoffs. Luego de confirmarse la programación de los partidos de octavos de final, ahora desde la Liga Profesional publicaron las ternas arbitrales designadas para dirigir cada partido. Momento de abrocharse el cinturón rumbo al título.
La jornada dará inicio el sábado 9 de mayo, día en el que Pablo Echavarría estará presente en La Bombonera para oficiar desde las 19 en el duelo entre Boca y Huracán Como jueces de línea fueron asignados Cristian Navarro y Juan Navalli, sumado a Gastón Brizuela y Diego Romero como VAR y AVAR, respectivamente. Mientras tanto, unas horas antes, a las 16, Darío Herrera pitará el clásico entre Talleres y Belgrano en el Mario Alberto Kempes.
Por su parte, River recibirá a San Lorenzo el domingo desde las 19 con Sebastián Zunino como árbitro. Miguel Savorani y Pablo Acevedo fueron seleccionados como asistentes, al igual que Silvio Trucco y Carlos Córdoba trabajarán desde la cabina del VAR en Ezeiza.
En lo que respecta al partido de alto vuelo que protagonizarán Rosario Central e Independiente, desde las 15 en Arroyito, Yael Falcón Pérez será el encargado de pitar el encuentro. Lucas Novelli y Mauro Ramos Errasti estarán como VAR y AVAR, respectivamente. Acerca del otro equipo de Avellaneda, Racing visitará a Estudiantes a las 17 con la presencia de Sebastián Martínez como referí, sumado a José Carreras y Sebastiáb Habib en el videoarbitraje.
Las ternas arbitrales para los octavos del Torneo Apertura
Sábado 9 de mayo
16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Lucas Pardo
19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Romero
21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A) TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Fernando Echenique
VAR: Facundo Tello
AVAR: Iván Núñez
21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Lucas Germanota
Domingo 10 de mayo
15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Diego Bonfá
Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Mauro Ramos Errasti
17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B) TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B) TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisela Trucco