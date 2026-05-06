Coudet piensa un equipo alternativo: la posible formación de River para enfrentar a Carabobo por Copa Sudamericana

En el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, River visita a Carabobo de Venezuela con el objetivo de sumar su tercer triunfo en fila en el certamen, y así encaminar la clasificación directa a octavos de final.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, piensa en parar un equipo alternativo, ya que prioriza darle descanso a ciertos titulares como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, quienes ni siquiera forman parte de la lista de convocados.

En este sentido, en el arco se mantendrá Santiago Beltrán, mientras que la defensa tendría dos cambios respecto al equipo que perdió con Atlético Tucumán, ya que Fabricio Bustos y Germán Pezzella seguirían como titulares, mientras que Lucas Martínez Quarta y Matías Viña entrarían por Rivero y Acuña.

Pasando a la mitad de la cancha, tanto Aníbal Moreno como Tomás Galván serían resguardados. Es por eso que Maximiliano Meza repetiría como titular, acompañado de su hermano Juan Cruz Meza y de Giuliano Galoppo como tercer volante. Además, Juan Fernando Quintero se metería por Subiabre para ser el enganche.

Finalmente, en la delantera también se darían dos cambios ya que Joaquín Freitas y Maximiliano Salas ingresarían por Agustín Ruberto y Facundo Colidio respectivamente tras una floja presentación en la derrota del Millonario como local frente a Atlético Tucumán.

La posible formación de River para enfrentar a Carabobo por Copa Sudamericana

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

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