Morena Beltrán generó debate con una comparación entre el River de Coudet y el de Gallardo: “Más creativo”

River no llega con buenas sensaciones a los playoffs del Torneo Apertura, en los que se medirá ante San Lorenzo en el Estadio Monumental por octavos de final. Pese a haber finalizado en la segunda posición de la Zona A en buena parte gracias a la seguidilla de victorias que consiguió Eduardo Coudet al momento de su arribo como reemplazante de Marcelo Gallardo, el pobre funcionamiento del equipo, sumado a las derrotas ante Boca en el Superclásico y más recientemente ante Atlético de Tucumán, ambas en el Estadio Monumental, las críticas de parte de los hinchas fueron en aumento.

En ese contexto, el debate gira también en torno a sobre quién o quiénes recaen mayores responsabilidades por el presente del Millonario: repartiéndose entre el DT y la dirigencia que armaron el plantel, los propios futbolistas y las decisiones que ha tomado Chacho en función de lo que tiene. Para Morena Beltrán, periodista de ESPN, más allá de los resultados se ha perdido idea de juego, algo que no detecta ahora y sí detectaba con Gallardo pese a la mala racha que derivó en su salida.

“River con Gallardo intentaba, después le salía o no. Pero el equipo giraba más en torno a Juanfer Quintero, era un equipo un poco más creativo. ¿Este River a qué juega? La elección de los jugadores para mí te marca. Entiendo que ahora se generalice el ciclo, pero con Gallardo tuvo pasajes de buen fútbol”, dijo la comentarista en el programa F90, generando un fuerte debate con su compañero Chavo Fucks.

“Jugaba horrible el equipo, dos años mal. Una cosa no quita a la otra. Este equipo juega horrible y el de Gallardo también jugaba horrible, con o sin Juanfer. Te digo más, el equipo de Gallardo jugaba mal con Mastantuono, que se destacó en un equipo que jugaba horrible”, replicó el periodista.

💣🔥“River con Gallardo intentaba, era un equipo más creativo. Tuvo pasajes de mejor futbol que el de Coudet”



La opinión de Morena Beltrán que generó un fuerte debate con el Chavo Fucks pic.twitter.com/oGqGRBdJIm — PaseClave (@paseclave__) May 4, 2026

“Coudet cuando llegó a River lo puso en un segundo lugar a Juanfer y eso ya te marca una pauta. No es lo mismo jugar con Salas de nueve que jugar con Freitas, que es el delantero más parecido que tenés a Driussi. ¿Qué está promoviendo Chacho? ¿Un equipo más asociativo o más vertiginoso? Para mí River, en general, no va a poder jugar así”, concluyó Beltrán para justificar su idea.

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¿Cuándo jugará River los octavos de final del Apertura?

El duelo de octavos de final del Torneo Apertura que River y San Lorenzo disputarán en el Estadio Monumental fue programado para el próximo domingo 10 de mayo desde las 19.00. Previamente, el equipo que conduce Eduardo Coudet deberá viajar a Venezuela para enfrentar a Carabobo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el jueves 7 desde las 21.30.

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