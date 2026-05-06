PSG aguantó al Bayern Múnich y avanzó a la final de la Champions League

Bayern Múnich y PSG se volvieron a encontrar este miércoles tras la locura que se vivió en París el pasado martes. El duelo en el Allianz Arena era una final anticipada de esta Champions League, con promesa de goles, emociones y un juego frenético. Bueno, hubo de todo, menos las pelotas en el fondo de la red.

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El PSG se llevó la serie tras el 1 a 1, con un gol apenas iniciado el encuentro que sentenció la serie muy temprano, producto de una jugada sensacional de Kvaratskhelia y una definición categórica de Ousmane Dembélé, en su único disparo del partido, hasta su salida en el minuto 60.

¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!



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Chances hubo, no todas tan claras como en París, pero ambos equipos pudieron convertir algún que otro gol. Safonov y Neuer respondieron bien en múltiples ocasiones para evitar que se moviera el marcador. Al minuto 94, Harry Kane convirtió su primera y única chance con un zurdazo demoledor, pero fue demasiado tarde.

DESCUENTO SOBRE EL FINAL: Harry Kane no perdonó y marcó el 1-1 (5-6) global de Bayern vs. PSG.



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El PSG anuló a Kane, Luis Díaz y Michael Olise, y se aseguró su lugar en la final de la Champions League producto de aquel 5 a 4 en la ida.

Allianz Arena, el estadio en que ganó su primera Champions League el año pasado, logró avanzar a una segunda consecutiva. Será el próximo 30 de mayo en Budapest y contra el Arsenal, que intentará ganar la primera de su propia historia.