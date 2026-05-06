PSG aguantó al Bayern Múnich y avanzó a la final de la Champions League

Bayern Múnich y PSG se volvieron a encontrar este miércoles tras la locura que se vivió en París el pasado martes. El duelo en el Allianz Arena era una final anticipada de esta Champions League, con promesa de goles, emociones y un juego frenético. Bueno, hubo de todo, menos las pelotas en el fondo de la red.
El PSG se llevó la serie tras el 1 a 1, con un gol apenas iniciado el encuentro que sentenció la serie muy temprano, producto de una jugada sensacional de Kvaratskhelia y una definición categórica de Ousmane Dembélé, en su único disparo del partido, hasta su salida en el minuto 60.
¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!
Chances hubo, no todas tan claras como en París, pero ambos equipos pudieron convertir algún que otro gol. Safonov y Neuer respondieron bien en múltiples ocasiones para evitar que se moviera el marcador. Al minuto 94, Harry Kane convirtió su primera y única chance con un zurdazo demoledor, pero fue demasiado tarde.
DESCUENTO SOBRE EL FINAL: Harry Kane no perdonó y marcó el 1-1 (5-6) global de Bayern vs. PSG.
El PSG anuló a Kane, Luis Díaz y Michael Olise, y se aseguró su lugar en la final de la Champions League producto de aquel 5 a 4 en la ida.
Allianz Arena, el estadio en que ganó su primera Champions League el año pasado, logró avanzar a una segunda consecutiva. Será el próximo 30 de mayo en Budapest y contra el Arsenal, que intentará ganar la primera de su propia historia.
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PSG A LA FINAL
No hubo tiempo para más. Bayern Múnich 1-1 PSG. Por el 5 a 4 en la ida, el Paris Saint-Germain intentará conseguir su bicampeonato de Europa.
GOOOL DEL BAYERN
Harry Kane. La primera que le quedó. Lo fusiló a Safonov ¿Habrá tiempo?
CINCO MINUTOS MÁS
PSG será finalista y buscará su segunda Champions, a excepción de un milagro en Múnich. Para el Bayern, claro.
42'ST - PARTIDO COMPLETAMENTE ROTO
Ahora si. Chances de un lado, chances del otro. Salvaron primero los defensores del PSG y luego Neuer. Esto le sirve al Paris, porque los minutos pasan y el Bayern está expuesto.
38'ST - LENNART KARL, LA ÚLTIMA CARTA DE KOMPANY
Entra el juvenil, que vuelve de una lesión. Saca a Upamecano.
En PSG, ingresa Mayulu por Nuno Mendes. Luis Enrique sabe que de contra lo liquida.
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36'ST - NO LO PUDO LIQUIDAR KVARATSKHELIA
El georgiano quedó mano a mano con Neuer, pero entre la pelota picando y la presencia de Kim, no le pudo dar nunca de lleno. Se salvó el Bayern.
37'ST - AMARILLA PARA LUIS DIAZ
El colombiano es amonestado por protestar, luego de pedir una falta por bloqueo de Beraldo y agarrar la pelota con la mano.
Kompany mete a Nicholas Jackson por Musiala.
CAMBIOS EN PSG
Lucas Hernández y Beraldo a la cancha en el PSG. Salen Desiré Doué y Fabián Ruiz. Arma un esquema sumamente defensivo Luis Enrique, dejando para la contra a Kvaratskhelia, Barcolá y adelantando a Zarie-Emery y Nuno Mendes un poco en la cancha.
30'ST - ÚLTIMOS QUINCE
Cada vez menos tiempo para el Bayern y no parece que tenga cómo meter esos dos goles para llevar el partido al tiempo extra.
23'ST - SAFONOV LE TAPA EL TIRO A LUIS DIAZ
Primer desborde de Davies, centro atrás y Luis Diaz pateó buscando el primer palo. Repele Safonov.
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LOS PRIMEROS CAMBIOS: SALE DEMBÉLÉ
Ambos entrenadores mueven el banco. Luis Enrique mete a Barcolá por Dembélé. En Bayern Múnich, Kompany da ingreso a Alphonso Davies y Kim Min Jae, en lugar de Tah y Stanisic
21'ST - TERCERA TAPADA DE NEUER
El alemán contiene otro gran tiro de Doué, evitando que PSG liquide la serie.
16'ST - BAYERN SIGUE SIN INQUIETAR A SAFONOV
No encuentran a Kane. Olise ni Diaz desequilibran. Todo pasa por tiros de afuera, sencillos para el ruso.
11'ST - DOS TAPADONES DE NEUER
Puños del alemán al disparo de Doué. PSG está entendiendo mejor el partido y aprovechando los dos goles de ventaja. Kvaratskhelia llega al fondo y busca al medio, y el arquero saca con el pie.
9'ST - TIC. TAC.
El tiempo pasa, Bayern Múnich empieza a necesitar el gol con urgencia.
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SE DETIENE EL PARTIDO PARA QUE ATIENDAN A PACHO, QUE ACUSA UN GOLPE
Hubo una pierna en alto de Kane, pero no parece sancionable con tarjeta. Aunque en época de VAR, cualquier cosa puede pasar.
EN MARCHA LA SEGUNDA PARTE
Sin cambios, ya se juega el segundo tiempo en Alemania. Saque clásico del PSG al lateral y cargar arriba.
ESTA FUE LA MANO POLÉMICA
¡ESTA MANO DE JOAO NEVES NO FUE SANCIONADA! ¿QUÉ TE PARECE?
Un cabezazo de Jonathan Tah fue la última de la primera parte. Sigue sin goles el Bayern, que necesita dos.
44'PT - OTRA SALVADA DE SAFONOV
Ahora sí ante un remate certero, responde el ruso. Musiala llegó sólo por el centro del área y buscó el palo derecho del arquero. No le salió tan esquinado y fue buena la tapada del guardameta del PSG.
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41'PT - RESPONDE SAFONOV
Buena jugada de Musiala, centro atrás para Kane y Safonov que aparece y desvía antes de que pueda aparecer el 9.
38'PT - MUCHA INTENSIDAD, NO TANTAS CHANCES CLARAS
El partido tiene la intensidad de la ida, no hay dudas de ello. Se juega como una final. Se está defendiendo mejor, hay chances pero un tan claras como en la ida. Aun así, en cualquier momento puede haber un gol. Bayern necesita 2.
33'PT - ATAJADÓN DE NEUER
Joao Neves, como en la ida, cabeceó bárbaro ante toda la defensa del Bayern. Neuer se estiró y metió el manotazo, casi que desde el mismo punto donde había entrado la pelota en la ida.
30'PT - PIDEN OTRA MANO Y PENAL, EXPLOTÓ EL ALLIANZ ARENA
Parece un penal clarísimo de Joao Neves, ante un despeje de Vitinha. El árbitro dijo que fue casual, pero la queja es totalmente lógica. El VAR no lo llamó.
29'PT - TODO BAYERN PIDIÓ ROJA
Nuno Mendes, amonestado, frenó un ataque con una clara mano. Pinheiro cobró a favor del PSG por alguna infracción previa y salvó a su compatriota de irse del partido.
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26'PT - CERCA OLISE
Lo dijo Robben, tiene cosas suyas. La jugada de siempre de Olise, con la gambeta para su perfil bueno. Tiró con comba al segundo palo. La pelota murió en el techo del arco. Safonov miraba.
21'ST - PROBÓ LUIS DIAZ
Avisó el colombiano, que lo volvió loco a Zaire-Emery. Su tiro se fue apenas por encima del arco. Safonov tenía todo controlado.
20'PT - BAYERN PRESIONA, PSG APROVECHA LA VENTAJA
Sin perder tiempo ni meterse atrás, el PSG sabe que tiene dos goles de ventaja y el Bayern Múnich es quien está obligado en ir hacia adelante. Kvaratskhelia, Dembélé y Doué con espacios dan miedo, y eso es lo que espera aprovechar el vigente campeón a medida que pasen los minutos.
14'PT - SE LO PERDIÓ OLISE
Gran salvada de Nuno Mendes, bloqueadno cuando Olise llegaba para definir luego del centro de Luis Díaz. Del otro lado Kvaratskhelia casi mete el segundo en la contra. Será corner para el PSG.
8'PT - AMARILLA PARA NUNO MENDES
El portugués fue superado por Olise y le dio en ambos pies para cortarlo. Bien amonestado.
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EL GOL DE DEMBÉLÉ
¡¡ARRANCÓ EL SHOW!! Centro atrás de Kvaratskhelia Y gran definición de Dembélé para el 1-0 (6-4 global) de PSG vs. Bayern Munich. ¡DOS MINUTOS DE JUEGO!
En el partido de ida, Luis Enrique logró su triunfo número 50 en la UEFA Champions League. Lo hizo en apenas 77 partidos, siendo el entrenador que menos tardó en conseguirlo, superando el récord de Pep Guardiola, que lo logró en 79 encuentros.
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ACHRAF HAKIMI SE PIERDE EL PARTIDO
La única baja en el PSG es su lateral derecho, Achraf Hakimi, clave dentro del once de Luis Enrique. El marroquí se desgarró en el final del partido de ida y no estará en la vuelta.
El luso de 38 años, João Pinheiro, fue el árbitro designado para el partido entre Bayern Múnich y PSG, que lleva dirigidos 7 partidos en la presente edición de la Champions League.
Al Bayern Múnich lo dirigió en su visita a los Países Bajos, en lo que fue victoria por 2 a 1 de los bávaros. Al PSG no lo dirigió por Champions, pero sí en la Supercopa de Europa vs. Tottenham, en lo que fue triunfo por penales para el conjunto de Luis Enrique.
Árbitro: João Pinheiro (POR)
Árbitros asistentes: Bruno Jesus (POR) / Luciano Maia (POR)
Los números del goleador inglés son dignos de uno de los mejores jugadores en la historia de la competición. Lleva 13 en la actual edición (a 2 de Mbappé), en lo que es su mejor temporada y también la de cualquier jugador inglés en toda la historia.
Kane acumula 17 goles en sus últimas 16 apariciones en la Champions League y 53 goles en 69 partidos en su carrera en esta competición, números únicamente superados por Haaland (57 en 58) y Ruud van Nistelrooy (55 en 70) en términos de alcanzar esa cantidad de goles en 70 partidos.
EN LA IDA, DIERON EL MEJOR PARTIDO DE LA TEMPORADA
Uno pensaba que era difícil superar el partido entre Real Madrid y Bayern Múnich en Múnich, que terminó con victoria por 4 a 3 de los bávaros y clasificación a estas semifinales. Sin embargo, lo vivido en París fue una verdadera locura.
El local se quedó con el triunfo por 5 a 4 en un partido que empezó perdiendo, luego ganaba por tres goles de diferencia (5-2) y que cuando la serie parecía cerrada, terminó llegando a Múnich con diferencia de apenas un gol.
Periodista y relator con experiencia en medios como Infobae, Mundo G, Deportemas y Rugby Champagne. Forma parte de Futbol Sites desde 2018 y en Bolavip se especializa en fútbol europeo y deporte motor. Además, es relator del Campeonato Argentino de Motocross para Carburando TV.