Boca hoy: parte médico de Leandro Brey, la ayuda que puede dar Cruzeiro, Leandro Paredes vs. César Farías y más

La jornada del miércoles 6 de mayo comenzó con las repercusiones del 0-1 de Boca ante Barcelona. La derrota complicó el futuro del Xeneize en el grupo. Mientras tanto, el foco está puesto en Leandro Brey, quien salió lesionado en el primer tiempo. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Qué lesión tiene Leandro Brey

El dolor que sintió Brey fue en la zona de la ingle y en el muslo, más precisamente en la parte del psoas, todo producto del golpe por el impacto con el jugador de Barcelona. Esta mañana, el futbolista se realizó estudios médicos.

Según pudo confirmar Bolavip, el fuerte dolor que sintió Brey es únicamente producto del golpe y no hay una lesión grave. Dependiendo de su evolución, el arquero podría reaparecer este mismo fin de semana ante Huracán.

Boca espera una victoria de Cruzeiro

En Boca no estaba en los planes volver con las manos vacías de Guayaquil. Al Xeneize le bastaba con llevarse algo para llegar tranquilo a la recta final del grupo, pero la derrota ante Barcelona complicó el panorama, dejando a los de Claudio Ubeda sin margen de error. El encuentro de esta noche entre Universidad Católica y Cruzeiro será determinante para entender qué necesita.

Desde las 23 (hora de Argentina), chilenos y brasileños se verán las caras por la cuarta fecha y el resultado será fundamental para el equipo de la Ribera. Una victoria de los de Belo Horizonte llevará tranquilidad a Buenos Aires, pero todo se complicaría si es el local quien suma de a tres.

El cruce de Leandro Paredes con César Farías

Boca sufrió una derrota dura que lo deja sin margen de error para las últimas dos fechas de la Copa Libertadores 2026. En contraparte, la victoria le dio aire a Barcelona, que llegaba sin puntos a este partido. En el medio de la euforia por el triunfo, César Farías fue a buscar a Leandro Paredes tras el pitazo final.

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El director técnico venezolano soltó unas palabras para el capitán del equipo de la Ribera, en lo que fue un inesperado cruce por cómo se dio el trámite del encuentro. Consultado por lo sucedido, el campeón del mundo le quitó dramatismo a la situación.