Escalofriante: Jesse Derry fue retirado en camilla e inmóvil en Chelsea vs. Nottingham Forest por la Premier League

Lo que parecía una chance inmejorable, terminó en un episodio lamentable. Este lunes Jesse Derry debutó en la Premier League, pero protagonizó un acontecimiento que consternó a todos en Chelsea vs. Nottingham Forest. Tras un duelo aéreo que disputó, tuvo un fuerte choque de cabezas contra un rival y debió ser retirado en camilla, con cuello ortopédico y oxígeno.

El juvenil de 18 años, apenas había sumado 33 minutos de juego en dos partidos de FA Cup y ahora afrontaba su estreno por la liga doméstica y como titular. Sin embargo, lo que era un sueño hecho realidad se transformó en un momento caótico y una gravísima lesión que obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia para atenderlo lo más rápido posible tras el hecho.

Lo cierto es que, tras un tiro de esquina y un rechazo a medias, Abbott chocó a Derry dentro del área y el árbitro sancionó penal inmediatamente. Lo que suponía ser una simple infracción aérea, se transformó en un susto que dejó perplejo a todo Stamford Bridge. Rápidamente sus compañeros solicitaron la atención médica, que necesitaron la ayuda de más especialistas.

Después de varios minutos de tratamiento sobre el césped, Jesse fue retirado en una camilla, con cuello ortopédico para inmovilizarlo y con oxígeno. Aunque todavía se desconoce un parte médico oficial de las autoridades de los Blues, el futbolista continúa siendo tratado por los médicos de Chelsea, donde le realizarán todos los estudios correspondientes para conocer el grado de lesión.

Todo Stamford Bridge aplaudió a Jesse Derry: el jugador del Chelsea sufrió un muy fuerte golpe y tras varios minutos de tensión, se retiró en camilla del duelo ante Forest.



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De esta manera, en el cotejo entre Chelsea y Nottingham Forest correspondiente a la fecha 35 de la Premier League, se vivió un lamentable acontecimiento que consternó a todos en el ambiente del deporte. Las imágenes y videos que se viralizaron rápidamente por las redes sociales muestran la gravedad de la situación, por la que se aguarda tener mayores precisiones pronto.

Para colmo, Cole Palmer erró el penal ya que lo pateó suavemente y Matz Sels se lo atajó con facilidad. Así las cosas, ni siquiera pudo sacar provecho de la durísima infracción que le cometieron a Derry, la cual terminó en una escalofriante lesión por el choque de cabezas que lo obligó a abandonar el campo de juego en una camilla y totalmente inmóvil junto a los médicos.

¡Que golpe horrible! Fuerte choque entre Abbott y Derry y hay penal para Chelsea ante Forest.



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