Con el regreso de Castaño y sin 5 titulares, los convocados de River para visitar a Carabobo por Copa Sudamericana

Coudet dio la lista con los futbolistas que viajarán a Venezuela en búsqueda de encaminar la clasificación a octavos de final.

En el marco de la fecha 4 del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, River visita a Carabobo de Venezuela en búsqueda de una nueva victoria que le permita encaminar la clasificación a los octavos de final.

Luego de la práctica de este miércoles, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, dio la lista con los jugadores que viajarán a tierras venezolanas en búsqueda de otros tres puntos, y la misma cuenta con novedades respecto a la ausencia de importantes futbolistas titulares.

Es que, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Tomás Galván y Aníbal Moreno no forman parte de la nómina debido a que se quedarán en Buenos Aires entrenando de cara al clásico del próximo domingo frente a San Lorenzo en el Más Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura.

Además de esto, tanto Paulo Díaz, desgarrado, como Tobías Ramírez, quien sufre una sinovitis en la rodilla derecha, tampoco forman parte de la lista, por lo que fueron incluidos los defensores de la Reserva, Ulises Giménez, que todavía no sumó minutos con Coudet, y Facundo González.

Otra de las novedades es la convocatoria de Kevin Castaño. El volante colombiano no juega desde el 14 de abril, justamente ante Carabobo, y desde allí no volvió a ser citado por Coudet. “Siento que en la posición en la que lo podemos utilizar hoy hay gente que está mejor, pero no hay nada personal con nadie”, dijo el Chacho sobre su ausencia.

Por otro lado si bien Sebastián Driussi y Fausto Vera están recuperados de sus respectivas lesiones, nuevamente quedaron fuera de la convocatoria debido a que entrenarán en Buenos Aires para llegar de la mejor manera al enfrentamiento contra San Lorenzo.

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Los convocados de River para enfrentar a Carabobo.

La posible formación de River para enfrentar a Carabobo

El Millonario saldría con: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

Datos claves

Eduardo Coudet excluyó a cinco titulares para preservarlos para el clásico contra San Lorenzo .

excluyó a cinco titulares para preservarlos para el clásico contra . Los defensores Paulo Díaz y Tobías Ramírez son bajas por lesión para visitar a Carabobo.

y son bajas por lesión para visitar a Carabobo. Kevin Castaño regresa a la convocatoria tras no ser citado desde el 14 de abril.