Flavio Briatore señaló a Max Verstappen como próximo objetivo para Colapinto y Gasly: “No estamos tan lejos”

El italiano destacó lo hecho por Colapinto en Miami, pero no se conforma y ya puso un nuevo objetivo en mira de sus pilotos.

La temporada 2026 es un contraste absoluto para Alpine con respecto a lo que fue su 2025. La escudería francesa sumó puntos en todas las carreras, ya sea con Pierre Gasly o con Franco Colapinto, y en el GP de Miami se afianzó como la líder de la zona media. Objetivo cumplido, y Flavio Briatore ya va por el próximo.

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En diálogo con FOX Sports, el asesor italiano se mostró conforme con el rendimiento del auto y de sus pilotos, más allá del accidente que privó a Pierre Gasly de luchar por los puntos: “Estamos felices porque ahora claramente somos el quinto mejor equipo, justo detrás de Ferrari. Terminamos a siete segundos de ellos, y veinte segundos delante de Sainz”, destacó.

Flavio Briatore ya le puso un nuevo objetivo a sus pilotos: los Red Bull. (Getty)

“Terminar entre los primeros seis era mi primer objetivo. Delante tenemos a McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull”, continuó Briatore en su análisis. Aunque allí hizo un parón y rápidamente fijó a la escudería que tiene a Max Verstappen y a Isack Hadjar como sus pilotos, como su próximo objetivo.

“Red Bull no está tan lejos. Estamos buscando meternos entre los cuatro, y no caer al sexto lugar. Veremos, necesitamos intentar tener a los dos pilotos en el top ten, lo de Pierre fue una lástima porque hubiéramos tenido a los dos autos en los puntos”, declaró, una vez ya finalizado el Gran Premio de Miami.

Briatore quiere que los Alpine peleen con los Red Bull, ese es el próximo objetivo. (Getty)

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Briatore destacó a Colapinto y sacó pecho por confiar en él

En su diálogo con FOX, Flavio Briatore pasó de hablar del próximo objetivo para sus pilotos y la escudería como tal, a centrar su foco en el rendimiento de Franco Colapinto, que tuvo su mejor fin de semana desde que está en la Fórmula 1 en su presentación en el GP de Miami.

“Franco está conduciendo muy bien, sin presión, manejando bien, sin cometer errores, súper. Eso es lo que esperaba de Franco“, reconoció Briatore. “Fue un gran fin de semana para él, y estoy contento por él. Habrá que hacer un Road Show antes de cada carrera, debemos hacer uno antes de Canadá, la próxima vez iré”, bromeó el italiano.

Briatore destacó su elección de Colapinto para Alpine. (Getty)

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No obstante, más allá de la oportuna broma, Flavio Briatore aprovechó para chapear con que fue él quien primero confió en Colapinto: “Ahora todos se dan cuenta del potencial que tiene Franco, que puede ser un gran piloto. Yo siempre creí en él. Yo lo puse en el auto“.

“Mucha gente al principio me preguntaba por qué lo ponía. Yo sabía el por qué, yo tenía razón y en este equipo yo decido. Decidí mantener a Franco y ahora está comenzando a pagarme esa confianza“, concluyó.

Síntesis

Alpine se consolidó como el quinto mejor equipo tras el GP de Miami 2026.

se consolidó como el tras el GP de Miami 2026. Flavio Briatore fijó a Red Bull como el próximo objetivo para Colapinto y Gasly.

fijó a como el próximo objetivo para y Gasly. Briatore destacó la actuación de Colapinto en Miami y recalcó que él confió primero en el argentino.