River hoy: formación vs. Carabobo, lista de convocados, elogios para Kendry Páez y banca de D’Onofrio a Coudet

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este miércoles 6 de mayo.

River visitará este jueves a Carabobo buscando una victoria que le permita dejar muy bien perfilada la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana y a la vez llegar con el ánimo en alza para jugar por dicha instancia en el Torneo Apertura, el próximo domingo recibiendo a San Lorenzo en el Estadio Monumental.

Eduardo Coudet tomó la decisión de reservar a algunos titulares habituales para ese segundo compromiso, al que parce dar mayor trascendencia, y por esa razón ni siquiera viajarán rumbo a Venezuela. Mientras tanto, Chacho recibió el apoyo de un expresidente del club: Rodolfo D’Onofrio.

Lista de convocados

Este miércoles, un día antes del partido contra Carabobo, Eduardo Coudet le puso punto final al misterio y confirmó la lista de convocados. Por intermedio de la publicación de la mencionada nómina, se conocieron ausencias importantes pensando en el clásico contra San Lorenzo.

La lista de convocados. (Foto: Prensa River)

Elogios para Kendry Páez

Desde su llegada a River, el volante ofensivo Kendry Paez no terminó de ganarse el puesto como titular en el equipo de Eduardo Coudet, a tal punto que varió entre titularidades, suplencias y encuentros en los que ni siquiera sumó minutos, por lo que quedó en el banco de relevos.

Ante esta situación, la página web oficial de Chelsea publicó un artículo en el que hizo un repaso sobre el rendimiento de todos los jugadores que tienen cedidos a préstamo y allí le dedicaron un momento a Páez, quien firmó con el Millonario hasta el 30 de junio de 2027.

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“Páez anotó su primer gol y dio su primera asistencia con River Plate, que continuó avanzando en las competiciones nacionales y continentales. El primero llegó en la Copa Sudamericana, cuando Páez dio el pase final en un rápido contraataque para que Sebastián Driussi anotara el único gol del partido en la victoria por 1-0 sobre el Carabobo venezolano, colocando a River Plate en la cima de su grupo”, iniciaron para repasar sus mejores momentos en cancha.

Y agregaron: “Tras comenzar la liga con una ajustada derrota ante su acérrimo rival, Boca Juniors, Páez marcó su primer gol con la camiseta de River Plate, esta vez culminando un contraataque para asegurar la victoria por 3-1 sobre Aldosivi, con su equipo ahora segundo en la tabla y con un lugar asegurado en los playoffs del Apertura”.

Kendry Páez en el entrenamiento de River.

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La probable formación vs. Carabobo

En función de las mencionadas ausencias, River podría formar ante Carabobo con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña o Matías Viña; Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.

¿A qué hora y dónde ver a River vs. Carabobo?

El duelo que River disputará ante Carabobo este jueves en el Estadio Misael Delgado, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tiene horario de inicio programado para las 21.30 de Argentina y contará con la transmisión de Dsports. También podrá verse online a través de la plataforma de DGO.

Respaldo de D’Onofrio a Coudet

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River durante la mejor etapa del ciclo de Marcelo Gallardo como DT, hizo llegar su respaldo a Eduardo Coudet e intentó convencer a los hinchas de hacer lo propio pese a que el funcionamiento del equipo todavía no es el pretendido y a que se han pagado esas falencias con resultados que no cayeron nada bien, como las derrotas en el Monumental ante Boca y Atlético de Tucumán.

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“Confío en Coudet. Tenemos que acompañarlo. Es el capitán del barco. Los jugadores son subtenientes o marineros. Los jugadores tienen que darse cuenta de eso y hacerle caso. Y el que se quiera quedar en tierra, que se quede mientras el barco sigue”, dijo en su paso por el stream de LPM.

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