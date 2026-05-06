Santiago Ascacibar se expone a más de un partido de suspensión por la expulsión en Barcelona – Boca

El Ruso vio la roja directa en Ecuador y Conmebol podría sancionarlo por el resto de la fase de grupos de esta Copa Libertadores.

Boca perdió en la altura de Ecuador ante un Barcelona que mostró sus debilidades en el juego, pero le hizo pagar caro al Xeneize un cúmulo de errores que no pueden cometerse en la Copa Libertadores. El 1 a 0 final de los amarillos en el Monumental Banco Pichincha dejó al equipo de Claudio Úbeda condicionado para la clasificación a la próxima ronda.

Una de las grandes equivocaciones de Boca en el partido del pasado martes fue cometida por Santiago Ascacibar. El volante con pasado en Estudiantes se fue expulsado en el primer tiempo mediante la revisión del VAR por una violenta patada en la cabeza que le propició a Milton Céliz cuando se encontraba en el suelo.

El árbitro Carlos Betancur le mostró la tarjeta roja luego del chequeo con los asistentes de video y ahora se perderá el partido trascendental ante Cruzeiro de la próxima fecha. Incluso, Ascacibar hasta podría ser sancionado por más de un encuentro y se perdería todo el resto de la fase de grupos de la Libertadores.

Es que a Boca le quedan dos partidos en su grupo, ambos de local frente a Cruzeiro y Universidad Católica, el martes 19 y el jueves 28 de mayo respectivamente. Si Conmebol certifica que el expediente del partido con Barcelona aclara que es necesaria una suspensión de más de una fecha para Ascacibar, el futbolista puede perderse los dos encuentros internacionales restantes antes del parate por el Mundial.

Úbeda, que ya planifica quién podrá reemplazar al Ruso en el duelo con Cruzeiro, deberá tener en cuenta la posibilidad de no contar con el volante por dos fechas en la Libertadores. Las próximas horas serán determinantes para conocer el fallo de Conmebol. A priori, una fecha de suspensión la tiene asegurada, y no se descarta que se le aplique una más por roja directa.

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¿Quiénes pueden reemplazar a Ascacibar en la Libertadores?

El entrenador de Boca tiene varias alternativas para suplir la baja del Ruso. Si quiere evitar un cambio de esquema táctico, podría sumar a Tomás Belmonte o Williams Alarcón como titular, así como también a Ander Herrera si llega a recuperarse de su lesión.

En cambio, si Úbeda opta por mover fichas de manera fuerte, podría colocar a Alan Velasco o Exequiel Zeballos como titular, con un esquema de tres delanteros.

Úbeda habló de la expulsión de Ascacibar

Fiel a su estilo sereno pero analítico, el técnico xeneize no le esquivó al bulto cuando le consultaron sobre la tarjeta roja que recibió el mediocampista. Lejos de polemizar, remarcó: “Estuvo bien expulsado. No tengo reproches”. Sin embargo, le terminó bajando un mensaje al volante como al plantel en general.

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“Nos condicionó jugar al menos un tiempo con un jugador menos. Es algo que hay que tratar de evitar“, avisó el técnico, recordando que el equipo también se vio condicionado en la fecha pasada ante Cruzeiro por la roja que sufrió Adam Bareiro. Además, aseguró con firmeza que “habiendo tenido los once jugadores en campo, seguramente hubiese sido otro el resultado“.

Los partidos que le quedan a Boca en la fase de grupos de la Libertadores

Fecha 5: Boca vs. Cruzeiro – Martes 19 de mayo a las 21:30

Fecha 6: Boca vs. Universidad Católica – Jueves 28 de mayo a las 21:30

Así está la tabla del grupo de Boca en la Libertadores

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En síntesis